Non facciamo sconti a nessuno: Juve, offerta rifiutata e ingaggio da top player | Sarà bianconero per molti anni

La Juventus non è intenzionata a cedere il suo gioiello a meno di proposte clamorose. Nel frattempo l’idea è quella di concedere un adeguamento contrattuale al suo top player

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte giovani. D’altronde è una delle poche squadre in Italia che può vantare una formazione Under-23 che gioca in un campionato professionistico come la Serie C. In questo modo i ragazzi che escono dalla Primavera bianconera non hanno necessariamente bisogno di andare a giocare altrove.

Possono misurarsi con un torneo piuttosto stimolante a cui prendono parti formazioni che hanno un certo nome e una buona tradizione. In alcuni casi ovviamente si preferisce cederli in prestito a compagini di Serie B o di Serie A in modo tale che possano maturare più velocemente.

Questo discorso però vale per quelli che sono considerati dei talenti o comunque dei calciatori al di sopra della media. Di fatto questo approccio vale per i profili che nel giro di poco tempo potrebbero essere aggregati alla prima squadra in pianta stabile. Yildiz è uno degli esempi più concreti a tal proposito.

Il turco ha bruciato tutte le tappe e adesso di fatto è uno dei titolari della rosa di Allegri. Ben presto potrebbe essere seguito da un altro elemento importante che fino a pochi mesi fa militava con lui nella Next Gen. Adesso è andato a fare esperienza altrove e dal prossimo campionato a meno di clamorosi colpi di scena farà parte della rosa bianconera.

Juventus: Huijsen pronto a tornare alla base e diventare uno dei nuovi pilastri della difesa

Stiamo parlando di Den Huijsen che nella scorsa sessione di mercato è passato in prestito secco alla Roma. Il difensore olandese classe 2005 compirà 19 anni ad aprile e ha fatto già un’ottima impressione nel suo primo mese nella Capitale. Dopo il fallo da rigore nel derby contro la Lazio costato l’eliminazione dalla Coppa Italia si è ampiamente riscattato con ottime prestazioni sia difensive che offensive.

Ha già messo a segno due reti in sette apparizioni a testimonianza che può vantare delle ottime skills anche in zona realizzativa. Un particolare di non poco conto, che la Juve spera di poter sfruttare, così da poter aggiungere nel proprio pacchetto arretrato un altro elemento col vizietto del gol oltre ai già prolifici Bremer e Gatti.

Il percorso di maturazione alla Roma

A Roma sta iniziando a capire il significato di far parte di un gruppo importante e che gioca nelle coppe europee. Se fosse andato al Frosinone (squadra a cui era vicinissimo prima di dire si alla Lupa) non avrebbe potuto testare ciò e si sarebbe ritrovato con le pressioni di una piazza che vuole assolutamente salvarsi.

Sulla sponda giallorossa del Tevere passato il caos per l’esonero di Mourihno, per Huijsen è iniziato un percorso tutto nuovo con il passaggio dalla difesa a tre alla difesa a quattro. Certo la concorrenza è tanta, ma considerando gli impegni ravvicinati e le sue prestazioni sempre in miglioramento, sicuramente saprà farsi valere.