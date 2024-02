Dybala, questo non lo dovevi fare | Da amore eterno all’addio: ecco la prossima destinazione

Il talento argentino questa volta fa sul serio. Niente rinnovo con la Roma: il suo futuro ora è chiaro a tutti.

Tra i giocatori più forti della Roma, è giusto parlare di Paulo Dybala. Il forte attaccante argentino continua a dare il meglio di sé anche tra le fila giallorosse. Sia con José Mourinho che adesso con Daniele De Rossi, sembra essere diventato uno dei punti di riferimento dell’attacco insieme al belga Romelu Lukaku.

I due, infatti, ormai fanno coppia fissa dall’inizio di questo campionato, fornendo sia goal che assist davvero molto importanti. La squadra giallorossa, in questo ultimo periodo, sembra generalmente rinvigorita anche se la vera forza della squadra è l’intero gruppo.

Il nuovo tecnico, infatti, sta lavorando tantissimo al fine di far leva sul fatto che ogni singolo membro della squadra sia assolutamente imprescindibile l’uno per l’altro. In questo, Paulo Dybala si è sempre mostrato bravo e molto capace di essere d’aiuto anche per gli altri.

Non si è mai tirato indietro anche quando da infortunato si è sempre prodigato per dare una parola di conforto o stimolare i suoi compagni a dare il massimo. C’è da dire che quando si è ritrovato a restare fermo per problemi fisici, la sua assenza è stata ben tangibile.

La clausola nel contratto

Ora però, ciò che preme di più è conoscere il suo futuro. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 ed ha una clausola che, qualora dovesse arrivare una società europea pronta ad investire 13 milioni, lui sarà costretto ad abbandonare la Capitale.

I tifosi sperano che lui possa restare a Roma anche in futuro, anche per dare il giusto apporto alla squadra che si pone come obiettivo quello di mirare sempre di più alle competizioni europee. Qualora dovesse andare via, diverse sono le squadre che potrebbero rinforzarsi dovendo.

Chi vuole Dybala?

Tra queste, sarebbe il caso di parlare di società spagnole che non hanno mai disdegnato il suo immenso talento. Al momento però, l’argentino è fedelissimo alla Roma e i tifosi sperano che possa rinnovare il suo contratto evitando di dover partire da zero. La clausola, stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.com, scadrà il prossimo 30 luglio.

A prescindere dal percorso di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, avere un giocatore in squadra con le caratteristiche del joya, è davvero un enorme privilegio. L’unico suo difetto più grande, è la condizione fisica piuttosto ballerina anche se, quest’anno, sembra leggermente rientrata.