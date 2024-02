‘È stato bello finché è durato’: il nerazzurro sarà solo un ricordo | Stavolta cambia squadra anche lui

Le difficoltà che si incontrano nel corso di una carriera alle volte possono essere davvero insormontabili: per il calciatore si preannuncia una svolta. Il ritorno alle origini, infatti, sembra una delle soluzioni più papabili per lui. Ecco qual è la situazione.

Performare ad alti livelli a lungo nel calcio è qualcosa di molto difficile. Dopotutto, si tratta dello sport più seguito al mondo. La popolarità del calcio ha fatto sì che nel corso degli anni solo i migliori riuscissero a mantenere gli standard elevati per molto tempo.

Questo sport, poi, pretende molto da chi lo pratica. Sono molti gli aspetti atletici che devono essere presi in considerazione: resistenza, dinamismo, tecnica, velocità, ma non solo. Anche la testa ha il suo ruolo e, anzi, potrebbe avere un’importanza capitale per arrivare nella giusta condizione.

A dimostrarlo sono quei pochi campioni che sono riusciti a vincere e a performare alla grande nel corso del tempo. Certo, da una parte c’è anche il talento che fa la sua. Ma quante volte abbiamo assistito a meteore che si sono spente nel giro di poche stagioni?

Il fisico, comunque, rimane un aspetto fondamentale del calcio. In alcune sfortunate situazioni, però, diventa ancora più difficile mantenerlo in condizione. Per un giocatore in particolare gli avvenimenti hanno rappresentato un grosso ostacolo alla sua carriera.

Alcuni momenti sono difficilmente superabili

Si giocava Danimarca – Finlandia, quando verso la fine del primo tempo della prima partita del Gruppo B dell’Europeo 2020 Christian Eriksen si è accasciato a terra colpito da un malore. La partita è stata subito interrotta, e per fortuna il giocatore danese si è salvato da conseguenze peggiori.

Alla fine, Eriksen è riuscito a tornare in campo dopo un bel po’ di tempo, ma l’evento è stato piuttosto traumatico. Quella stagione ha visto la rescissione contrattuale con l’Inter, con il trasferimento al Brentford.

Si prospetta un ritorno alla base

Da lì, il Manchester United ha deciso di offrirgli una chance. In totale ha collezionato 61 presenze e 3 gol, ma questa stagione ha visto ancora molte panchine per il centrocampista danese. Per questo motivo, in molti ipotizzano che il contratto in essere non arriverà alla sua scadenza naturale, ovvero a giugno 2025.

Per Eriksen, però, le strade potrebbero essere aperte verso un ritorno romantico. La scelta del danese, infatti, potrebbe ricadere sulla squadra che l’ha fatto esordire nel 2009 tra i professionisti, l’Ajax. Vedremo quali saranno le scelte della società e del giocatore.