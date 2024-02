Szczęsny, non mi servi più | Ribaltone improvviso tra i pali: Allegri cambia portiere

Il portiere polacco da titolarissimo a riserva. Questa volta Giuntoli assesta il colpo che tutti si aspettavano: piazza in festa.

Uno dei portieri più forti d’Italia e d’Europa è sicuramente il polacco Szczęsny, che difende i pali della Juventus ormai da diversi anni. Quest’ultimo, oltre ad essere fondamentale per i bianconeri, è un giocatore molto apprezzato anche dai grandi club europei.

È un punto di riferimento anche per la Nazionale polacca che, da anni, riesce sempre a brillare in competizioni importanti come gli Europei e i Mondiali. Sia con Allegri, con Pirlo e con Sarri, è sempre stato il portiere titolare che, negli anni scorsi, riuscì a superare Buffon nelle gerarchie.

La sua sicurezza tra i pali, la bravura nelle uscite e nel giocare coi piedi lo rendono fra i migliori al mondo. Non a caso, sono state diverse le partite in cui si è rivelato determinante per la Juventus, non solo in questa stagione calcistica, ma anche in passato.

Parate importanti e prestazioni uniche che lo hanno reso spesso il migliore in campo, potrebbero non bastare per il suo futuro. Non è ancora dato sapere se Massimiliano Allegri resterà sulla panchina bianconera anche nel prossimo anno.

L’obiettivo di Giuntoli

Una cosa è certa, però: il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, sicuramente ci sarà. Quest’ultimo, arrivato la scorsa estate dal Napoli per risollevare le sorti della squadra bianconera, vuole pensare al futuro della Juventus e attuare un vero restyling.

In questa restaurazione, potrebbe entrare anche il ruolo del portiere. Pertanto, sembrerebbe che la Juventus abbia messo gli occhi su dei grandi talenti della Serie A. Un calciatore che, nonostante sia giovane, ha dimostrato di avere il carisma giusto per vestire la maglia del club piemontese.

Carnesecchi pronto per la Juventus?

Stiamo parlando di Marco Carnesecchi dell’Atalanta, che ormai ha sfilato il posto titolare all’argentino Musso. Infatti, secondo quanto riportato da tuttosport, il suo nome sarebbe tra i più accreditati per difendere i pali dei bianconeri. Un estremo difensore dalle caratteristiche fisiche e tecniche davvero molto importanti.

Ricordiamo che, nella scorsa stagione calcistica ha difeso i pali della Cremonese in Serie A e si è dimostrato parecchio attento nonostante si ritrovasse alla sua prima esperienza in massima serie. Ora c’è da capire quale sia l’ipotetica cifra in grado di far tentennare la Dea e cederlo al miglior offerente.