Dalla Spagna nessun dubbio: un Big dell’Inter passa al Real | I tifosi sono già disperati

Il Real Madrid è pronto a fare la spesa in casa dell’Inter per sostituire uno dei suoi pezzi pregiati. Nel mirino un top player della rosa di Inzaghi

Quando il Real Madrid chiama è quasi impossibile dire di no. Si tratta del club più titolato d’Europa e che vanta una storia e una tradizione ricca di successi emozionanti. In questi ultimi anni nonostante non aveva la rosa indiscutibilmente più forte di tutte è riuscita a portarsi a casa ben 5 delle ultime edizioni della Champions League.

La massima competizione internazionale è il suo habitat naturale e dopo aver spezzato la maledizione della decima nel 2014 ha fatto incetta di titoli continentali ed intercontinentali. Sotto la sagace guida di Ancelotti la squadra spagnola sta vivendo una nuova epopea e ovviamente ciò attira i migliori calciatori del mondo.

Il problema però scatta nel momento in cui i “Galacticos” vengono a bussare alla porta dei club nostrani per portarsi via i loro top players. Il Bel Paese negli ultimi anni già latita abbastanza sotto questo punto di vista visto che i migliori calciatori vanno ormai o in Premier League o in Liga.

Stando a quanto riportato dai media iberici il Real Madrid avrebbe messo nel mirino un giocatore dell’Inter di Simone Inzaghi. Chiaramente uno dei migliori, perché il pubblico del Bernabeu predilige un certo tipo di giocatori. Ma chi è il prediletto che è finito nelle grazie di mister Ancelotti?

Il calciatore interista entrato nelle grazie di Ancelotti

Di primo impatto si potrebbe pensare a Lautaro, ma in realtà l’obiettivo del Real Madrid per la prossima estate potrebbe essere Barella. L’ex Cagliari ha ormai raggiunto la piena maturità calcistica e la sua classe sta trascinando l’Inter verso la conquista del suo ventesimo scudetto. Le sue caratteristiche sembrano essere cucite su misura per il gioco dei blancos che sono alla ricerca di un degno erede di Modric.

Il croato si avvia verso i 39 anni e si avvia a concludere la sua gloriosa carriera. In questa fase per ovvi motivi anagrafici non riesce a trovare lo stesso spazio dei tempi migliori. Al termine della stagione potrebbe quindi finire la sua lunga e vincente avventura nella capitale spagnola per emigrare in Arabia o in MLS. La dirigenza madridista però non vuole e non può farsi trovare impreparata. Per questo avrebbe già pronta la proposta per convincere l’Inter a cedere il suo gioiello.

Barella-Real Madrid: le cifre del possibile affare

Per concludere l’affare il Real sembra essere disposto a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe fare molto comodo all’Inter sia per cercare un degno sostituto sia per fare una piccola plusvalenza. Nel 2019 per prelevarlo dal Cagliari i nerazzurri hanno speso quasi 50 milioni di euro, ragion per cui è difficile che si possa chiudere a cifre inferiori a quelle sopracitate.

Probabile che l’Inter chieda anche qualcosa in più, magari tramite qualche bonus facilmente raggiungibile. Insomma, non resta che aspettare la fine della stagione per vedere se dalla Spagna arriverà l’affondo definitivo. Con un doppio colpo Barella-Mbappé (secondo i rumors di mercato il francese avrebbe già firmato) la compagine di Madrid si candiderebbe ancor di più ad essere la regina del vecchio continente.