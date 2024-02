Deciso il futuro di Thiago Motta | Addio a fine stagione, il nome del sostituto è sorprendente: famosissimo in Europa

Il tecnico dei rossoblù ha già le valigie pronte. Il Bologna però ha già in pugno il nuovo allenatore: un campione straordinario.

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, sta compiendo un vero e proprio miracolo con la squadra felsinea. I tifosi sono al settimo cielo per come la squadra si sta destreggiando in questa stagione calcistica.

Sebbene in molti fossero scettici nel vedere i rossoblù così in alto in classifica all’inizio della stagione, ora c’è chi si complimenta con il tecnico e la società per aver puntato forte su dei giocatori estremamente talentuosi.

Tra questi sarebbe il caso di menzionare l’olandese Joshua Zirkzee, che sin dalla scorsa stagione era già presente nel capoluogo emiliano ma utilizzato con il contagocce. Il centravanti titolare era l’austriaco Marko Arnautović, che nella scorsa estate è tornato dopo 10 anni a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter.

Una volta liberato lo slot nel reparto offensivo, molti tifosi erano convinti che la società avrebbe operato una scelta sul mercato costruttiva e ferma per rinforzare il reparto con un nome importante.

Il talento di Zirkzee

In realtà, le decisioni dirigenziali e quelle di Thiago Motta hanno elevato proprio il talento del giovane olandese. Quest’ultimo, da giovane inesperto, è ormai sul taccuino di mezza Europa. Sono davvero tante le società, anche italiane, che vorrebbero puntare su di lui nella prossima stagione calcistica.

Squadre come il Milan e il Napoli potrebbero seriamente farci un pensierino, ma per portarlo nelle rispettive società, il Bologna chiederebbe un’offerta davvero molto alta. Oltre al giovane bomber, anche il tecnico sembra essere pronto a lasciare il Bologna.

De Rossi per il dopo Motta?

Nei giorni scorsi si è parlato di un ipotetico interesse da parte del Barcellona per lui o per Roberto De Zerbi dopo Xavi. Come se non bastasse, anche società di Premier League e di Bundesliga potrebbero puntare forte sull’allenatore. Le sue esperienze sulle panchine italiane non hanno fatto altro che metterlo nella condizione di esprimersi al meglio e di dimostrare quanto sia capace e qualitativamente eccelso nel creare formazioni impeccabili. Qualora il tecnico dovesse partire, la società del Bologna dovrà fare i conti con la sua partenza.

In molti, però, sperano e pensano che qualora dovesse andar via il tecnico, la società potrebbe continuare sulla falsa riga portata avanti da Thiago Motta, puntando quindi su un allenatore giovane, capace e con la grande voglia di mettersi in mostra al meglio. Fra questi profili potrebbe emergere quello di Daniele De Rossi, che attualmente è seduto sulla panchina della Roma e lo sarà fino a giugno, salvo ulteriori sorprese. Il profilo dell’ex centrocampista giallorosso potrebbe essere quello giusto per sedere sulla panchina dei rossoblù nei prossimi anni.