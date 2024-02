“Questa estate cambia maglia”: Lazio, il procuratore preannuncia l’addio | Svelata la volontà del giocatore

L’agente del calciatore ha svelato che il suo assistito la prossima estate cambierà maglia. La Lazio è alla finestra in attesa di conoscere ulteriori sviluppi

La prossima estate ci saranno diversi cambiamenti in casa Lazio. Tra giocatori a fine ciclo, altri in età avanzata e altri che non hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo è lecito aspettarsi più di qualche operazione. Tutto ruoterà anche intorno alla conferma o meno di mister Sarri e alle sue eventuali indicazioni in merito ai profili su cui puntare.

A gennaio non ci sono state novità e la sessione si è chiusa con un nulla di fatto che ha provocato diversi malumori nella piazza. Una situazione accentuata ancor di più dai risultati altalenanti con prestazioni clamorose nelle coppe (vedi il derby di Coppa Italia e la sfida di Champions con il Bayern Monaco) e altre piuttosto scialbe in campionato (Atalanta e Bologna sono solo le ultime due in ordine di tempo).

Per questo la piazza si aspetta delle novità in grado di generare nuovo entusiasmo e di cambiare definitivamente quell’ossatura che ormai è la medesima da troppi anni. Tra qualche mese sicuramente se ne saprà di più adesso è il momento di concentrarsi sul campo per provare a raddrizzare una stagione che può ancora regalare soddisfazioni.

A prescindere da ciò è arrivata una dichiarazione piuttosto significativa da parte dell’agente di un calciatore che in qualche modo è legato alla Lazio. Parlando del suo assistito ha confessato che la prossima estate potrebbero esserci delle novità piuttosto importanti in merito. Scopriamo quali sono.

Lazio, l’obiettivo potrebbe tornare in auge

A parlare è stato Ian Harte, procuratore di Jack Clarke talento offensivo del Sunderland. Il ragazzo classe 2000 sta ben figurando in Championship (Serie B inglese) e a gennaio è stato seguito in maniera piuttosto concreta dalla Lazio. Il club britannico però nutre ancora delle speranze di promozione attraverso i play off, ragion per cui ha rispedito al mittente la proposta biancoceleste.

Queste le dichiarazioni dell’agente al canale YouTube No Tippy Tappy Football: “Il giocatore deve ovviamente concentrarsi su quello che sta facendo in questo momento, ovvero giocare fantasticamente bene, segnare gol e fare assist. Ma speriamo che quest’estate vedremo Clarke cambiare squadra. Dove possa andare non lo sappiamo ancora, ma è a buon punto”.

I numeri strepitosi di Jack Clarke col Sunderland

Non è da escludere che la Lazio possa tornare alla carica visti i problemi offensivi palesati nel corso di questa stagione. D’altronde in 33 presenze in campionato ha realizzato 15 gol e ha confezionato 4 assist. Numeri importanti visto che la seconda serie inglese è piuttosto competitiva e può vantare grandi decadute dalla Premier League.

In estate il Sunderland per forza di cose dovrà ascoltare per forza le proposte che gli arriveranno e il club biancoceleste dovrà essere sagace e lungimirante per portarsi a casa il talento nato a York. La concorrenza sarà folta e conterà convincere il giocatore con un bel progetto tecnico ed economico.