Dal Sassuolo al Barcellona | Altro che Juventus, stavolta è tutto vero: l’estate si infiamma con il primo colpaccio

Il sogno blaugrana sembra essere sempre più vicino. Ormai mancano pochissimi dettagli al fine di finalizzare la trattativa.

Tra i grandi talenti del calcio italiano che ha trascorso tutta la sua carriera e continua a giocare a Sassuolo c’è l’attaccante Domenico Berardi. Diventato un punto di riferimento della Nazionale italiana anche con Luciano Spalletti, sembra aver rifiutato diverse offerte di mercato del passato.

Non è un mistero, infatti, che il forte attaccante, in tempi non sospetti, sia stato tanto vicino a vestire la maglia della Juventus di Massimiliano Allegri. Le sue doti tecniche e le caratteristiche importanti lo rendono tra i centravanti più incisivi e fantasiosi del nostro campionato.

Il suo rapporto con la città neroverde, però, sembra ormai essere indissolubile. Nonostante sia ancora giovane, sembra proprio che il suo futuro sia scritto salvo proposte importanti che possano giungere, dall’Italia o dall’estero. Il suo talento, sicuramente, non passa di certo inosservato anche se al momento si ritrova a smaltire un infortunio che lo terrà ancora lontano dai campi per alcune settimane.

La squadra di Alessio Dionisi, infatti, attualmente sta risentendo della sua assenza nel reparto offensivo che risulta essere privo di quel terminale in grado di garantire gol su azioni, calci di rigore e punizioni. Mimmo, così chiamato affettuosamente dai tifosi e dagli appassionati di calcio, ha sposato ormai la causa Sassuolo da tantissimi anni.

La corazzata neroverde

Nonostante anche in passato abbia avuto delle problematiche fisiche, è sempre riuscito a dare il suo importante supporto per garantire una salvezza tranquilla e anche risultati importanti contro squadre di tutto rispetto. Basti pensare che in questa fase di campionato, proprio il Sassuolo è riuscito a battere sia la Juventus che l’Inter, due squadre non da poco.

Ora però sembrerebbe che un altro ex volto simbolo del Sassuolo sia pronto per un’importante avventura non più in Italia ma in Liga spagnola. Non si tratta del bomber poc’anzi menzionato ma di un altro baluardo che, in tempi non lontani, è stato provvidenziale per la permanenza della squadra in Serie A.

De Zerbi in ottica Barcellona

Stiamo parlando di Roberto De Zerbi, che in passato ha allenato i neroverdi e che attualmente siede sulla panchina del Brighton in Premier League. Nonostante il suo nome sia stato accostato al Napoli e alla Roma per il prossimo futuro, sembra proprio che in lizza per ingaggiarlo ci sia anche il Barcellona che sembra essere alla ricerca del sostituto dell’attuale allenatore Xavi.

La notizia, riportata da Jijantes, sembra mettere l’ex fantasista del Napoli, nella condizione di essere strettamente preso in considerazione dalla causa blaugrana. Attualmente, però, ha un contratto con la società inglese fino al 2026. Se gli spagnoli vorranno sfilarlo alla concorrenza, dovranno fare piccoli sacrifici economici.