Maignan, purtroppo non sei più lo stesso | Ecco perché ti rimpiazzano con uno sconosciuto: viene dalla Serie B

Le ultime prestazioni del portiere del Milan sono state insufficienti. La società trova il suo erede pronto per vestire la casacca rossonera.

Nonostante un inizio di campionato piuttosto altalenante, Stefano Pioli sembra essere riuscito a trovare la strada giusta per il suo Milan. I rossoneri, al momento, si trovano al terzo posto in classifica, anche se devono evitare di commettere passi falsi.

Alle calcagna ci sono sia il Bologna che l’Atalanta, che sembrano essere agguerrite al fine di portare a casa un posto utile per la prossima edizione della Champions League. I problemi principali all’inizio di quest’annata hanno riguardato soprattutto l’infermeria, spesso strapiena e con giocatori importanti quasi sempre fuori dai giochi.

Fra questi, è giusto parlare dell’algerino Ismael Bennacer, che è tornato disponibile solo a dicembre per pochissimo tempo, in quanto è dovuto partire con la sua Nazionale per disputare la Coppa d’Africa.

Ora, però, il tecnico può contare fortemente su di lui e i risultati si vedono. Altri due calciatori che attendono ancora un po’ per poter rientrare in seguito ai rispettivi infortuni sono Fikayo Tomori e Pierre Kalulu.

Assenze che pesano

Le loro assenze hanno fatto sì che la società richiamasse dal prestito Matteo Gabbia, che era stato ceduto a titolo temporaneo al Villarreal in Spagna. Nonostante i vari incastri, ci sono anche delle note positive, emergono soprattutto da alcuni nuovi acquisti come Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Questi due, infatti, si stanno rivelando delle grandissime scommesse vinte nella scorsa sessione estiva di calciomercato grazie ai loro gol e ai loro assist.

Un calciatore in affanno rispetto alle stagioni passate è il portiere francese Mike Maignan. Quest’ultimo, infatti, nonostante in passato fosse visto come un elemento imprescindibile per la rosa rossonera, ad oggi, il suo rendimento sembra essere decisamente basso anche in seguito ai tanti gol subiti dalla squadra.

Sarr per il dopo Maignan?

Che si tratti di campionato o di Europa League, sono davvero tanti i gol subiti dal Milan. Basti pensare anche ai quattro gol rifilati dal Monza in una delle ultime partite disputate in Serie A. Dato che Maignan ha sempre avuto grandi estimatori, non è da escludere che nella prossima sessione estiva di calciomercato, dinanzi a un’offerta importante, il Milan possa cederlo.

Qualora ciò dovesse avvenire, il sostituto potrebbe provenire dalla stessa regione ma da una categoria diversa. Parliamo di Mouhamadou Sarr della Cremonese, che al momento ha il rendimento più alto fra tutti i suoi colleghi della cadetteria. Chiaramente si tratta di indiscrezioni che potrebbero essere confermate o smentite nel corso delle prossime settimane.