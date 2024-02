Giuntoli, opportunità a km 0 | Vola a Torino e rifiuta l’Arabia: è l’affare dell’anno

Il football director della Juventus è scatenato più che mai. Blinda il campione e lo assicura in bianconero a vita.

Tra i direttori sportivi più apprezzati d’Italia è giusto parlare di Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, fino alla scorsa estate, ha lavorato per ben otto anni alla corte del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quando approdò nel capoluogo campano, era reduce da un’esperienza al Carpi nelle categorie inferiori.

Questo suo passato sembrava far storcere il naso ai tanti tifosi partenopei, che credevano non potesse avere l’esperienza giusta per puntare a dei colpi sensazionali degni del Napoli. Il suo quasi decennio in azzurro, però, si è concluso con grandi successi.

Non solo ha portato grandi campioni alle pendici del Vesuvio, ma ha anche ottenuto un risultato straordinario: la vittoria dello Scudetto con la guida di Luciano Spalletti. Proprio quest’ultimo, insieme a Giuntoli, ha poi deciso di lasciare il carro dei vincitori per abbracciare nuove esperienze.

Sebbene il tecnico di Certaldo inizialmente volesse prendersi una pausa, ha poi accettato la proposta allettante di allenare la Nazionale italiana. Il Football Director della Juventus ora è proprio Cristiano Giuntoli, che nella scorsa estate ha accettato l’offerta dei piemontesi manifestando anche che i bianconeri sono la sua squadra del cuore.

Le strategie vincenti

Sin da quando è giunto in Piemonte, si è ritrovato dinanzi a delle situazioni piuttosto complicate da dover risolvere. Le squalifiche di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli ad inizio campionato potevano indurlo a compiere degli ingaggi di calciatori a parametro zero semplicemente per rinvigorire la linea mediana della squadra di Allegri.

La sua grande caparbietà, competenza e freddezza hanno fatto sì che anziché attuare colpi insensati, il tecnico livornese potesse valorizzare tutti gli elementi in rosa. Attualmente, questa strategia si è rivelata assolutamente utile, in quanto la Juventus è al secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter di Simone Inzaghi.

Soulé pronto per tornare alla Juve

Per la prossima estate, sembra proprio che il reparto offensivo dei bianconeri possa essere rinvigorito da un acquisto veramente speciale. Stiamo parlando dell’argentino Matias Soulé, che è di proprietà dei bianconeri e che in questa stagione sta disputando un campionato straordinario con il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Il calciatore sembra aver rifiutato offerte dalla Arabia Saudita e la Juventus potrebbe puntare fortemente su di lui sin dalla prossima stagione, salvo sirene dalla Premier League.

Il suo ex allenatore Ignacio Mendez a TuttoJuve.com ha così commentato il rifiuto alla Saudi Pro League: “No! Innanzitutto non lo sapevo, e in secondo luogo la cosa non mi sorprende perché fin già da giovanissimo aveva dei principi. Mati è ambizioso e cerca sempre di progredire ma giocando con la palla.”