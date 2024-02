Prima lo scartano, poi lo pretendono | Marotta, il nuovo Zanetti scalpita: affare low cost

Questa volta il re dei parametri zero fa sul serio. Pronto a mettere a segno un colpo straordinario: difesa sistemata a vita.

Se dovessimo immaginare il direttore sportivo più bravo nei colpi a parametro zero dovremmo sicuramente menzionare Beppe Marotta. Quest’ultimo, all’Inter ormai da diversi anni, insieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, continua a portare avanti un lavoro straordinario con risultati estremamente tangibili.

Al momento l’Inter è al primo posto in classifica e sta ben figurando anche in Champions League. I grandi obiettivi stagionali sono frutto anche di una stagione passata leggermente in ombra. Infatti, i nerazzurri si sono ritrovati a perdere la finalissima della competizione europea contro Pep Guardiola e il suo Manchester City.

Ora, però, il tecnico piacentino, grazie allo sforzo societario e alle grandi strategie di mercato dei dirigenti, vuole fare in modo che tutti i suoi giocatori, vecchi e nuovi, diano il massimo per portare a casa altri risultati. Infatti, l’Inter al momento si ritrova ad aver vinto la Supercoppa italiana contro il Napoli, nella nuova versione.

Per la prima volta quest’anno, sono state ben quattro le squadre a lottare per il titolo. Stando alle nuove regole, infatti, l’Inter vi ha partecipato in quanto detentrice della Coppa Italia, la Fiorentina in quanto finalista di coppa mentre il Napoli campione d’Italia in carica e la Lazio che si è classificata al secondo posto nella passata stagione.

I campioni nerazzurri

Ora però Inzaghi sa benissimo che, sebbene la Coppa Italia quest’anno sia sfumata in seguito all’eliminazione dovuta allo straripante Bologna di Thiago Motta, ora punta forte allo Scudetto e alla Champions League. Beppe Marotta, al fine di limare la squadra nel miglior modo possibile, gli ha regalato diversi talenti giunti sia nella scorsa estate che nella sessione di calciomercato invernale.

Fra questi vanno menzionati Yann Sommer, Benjamin Pavard, Davide Frattesi, Marcus Thuram e, ultimo, Buchanan arrivato nell’ultima finestra di calciomercato. Tutti questi calciatori, insieme ad altri nuovi acquisti e ai veterani come Lautaro Martinez e Francesco Acerbi, stanno dimostrando di indossare con onore la casacca nerazzurra.

Giannetti sulle orme di Zanetti?

Ora, però, Beppe Marotta potrebbe fare un regalo straordinario ai suoi tifosi e al tecnico. Per il prossimo anno potrebbe puntare forte su un difensore da poco arrivato in Italia che veste la casacca bianconera dell’Udinese.

Stiamo parlando di Lautaro Giannetti che, dopo essere stato svincolato dal Velez, ha deciso di abbracciare la Serie A e non ha nascosto che, stando a quanto riportato da la gazzetta dello sport, in Argentina giocavano molto col suo cognome e quello di Javier Zanetti, grande bandiera dell’Inter fino a qualche anno fa. Marotta potrebbe proprio rinforzare la difesa puntando su un calciatore con le sue caratteristiche.