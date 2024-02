‘Fa più gol di Lukaku’: Juventus, il futuro è tutto tuo | Preso un attaccante per dominare l’Europa

La Juventus è pronta a prendere il bomber che si sta ben distinguendo in questa stagione. Con lui si spera di fare il salto di qualità anche in ambito internazionale

La Juventus guarda già al futuro e vuole farlo all’insegna della linea verde. Ormai da qualche anno la dirigenza sta privilegiando gli investimenti di ragazzi dal sicuro avvenire a scapito dei giocatori già pronti all’uso. D’altronde far crescere i talenti in casa propria sta diventando sempre più comune anche tra i grandi club europei.

Quest’anno sono stati raccolti i primi frutti con Yildiz e Cambiaso che dopo aver fatto dei percorsi completamente diversi si stanno rivelando utilissimi per la causa bianconera. Inoltre grazie alla Next Gen la Juve ha un’opportunità in più per i propri giovani che concluso il percorso in Primavera si possono subito cimentare con la formazione Under 23 che gioca in Serie C.

Ciò però non significa che non bisogna stare con gli occhi aperti. Il panorama calcistico europeo e non solo è pieno di giovanissimi di grande personalità che in poco tempo potrebbero ritrovarsi a fare il grande salto. Attenzione anche a chi è andato a maturare altrove e che ben presto potrebbe tornare alla base.

Anche sotto questo punto di vista il nuovo corso bianconero sembra essere partito sotto i migliori auspici. Il prossimo anno infatti la Juve potrà contare su alcuni calciatori che dopo “essersi fatti le ossa” potranno provare ad alzare l’asticella indossando la gloriosa e pesantissima casacca a strisce bianche e nere.

L’esplosione di Soulé: gli elogi del ds Angelozzi

Stiamo parlando in particolar modo di Enzo Barrenechea e di Matias Soulé che si stanno ben distinguendo al Frosinone. Grazie alle loro prestazioni la squadra ciociara ad oggi sarebbe salva e al contrario di quanto si poteva pensare ad inizio anno sta ben figurando al cospetto delle altre formazioni in lotta per non retrocedere.

Sull’attaccante autentico trascinatore dei gialloblu si è espresso il direttore sportivo della compagine laziale Guido Angelozzi. Nel corso di un’intervista a “Tuttosport” si è lasciato a degli elogi piuttosto significativi: “Non pensavo che potesse dare così tanto. Non aveva mai fatto un campionato intero. E invece è quarto nella classifica marcatori con 10 gol. Ha segnato più di Lukaku e di tanti attaccanti importanti giocando in una squadra piccola”.

I numeri stagionali di Soulé al Frosinone

Poi ha proseguito analizzando la sua rapida crescita: “Era arrivato già con grande personalità, è migliorato ancora nel tiro e nel dribbling e nella continuità nei novanta minuti. Posso dirgli solo grazie e spero che continui fino alla fine”. Una vera e propria benedizione per il classe 2003 che ha la Juve nel suo destino.

D’altronde con già 10 centri e 2 assist in 23 partite nella sua prima vera stagione in Serie A ha tutti i connotati per poter crescere ulteriormente e fare il definitivo salto di qualità. Dal canto suo la Vecchia Signora ha un gran bisogno di rimpolpare il reparto offensivo inserendo forze fresche in grado di offrire importanti garanzie.