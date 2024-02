‘Ma quale Inter, io volevo l’Atletico Madrid’ | Marotta, il top player non le manda a dire: mai da voi

Il dirigente nerazzurro è stato letteralmente freddato. Le dichiarazioni del campione non lasciano spiragli: altro che Champions.

L’Inter di Simone Inzaghi è sicuramente l’unica squadra al momento che può seriamente vincere lo Scudetto. Infatti, le battute d’arresto di Juventus e Milan non hanno fatto altro che dare ai nerazzurri la quasi certezza di poter consolidare il primato in classifica.

Il tecnico piacentino, però, sta portando avanti un lavoro da anni estremamente utile e meticoloso al fine di far rendere al massimo tutti i giocatori presenti in rosa. Che si tratti di vecchie conoscenze come il turco Hakan Çalhanoğlu o il bomber argentino Lautaro Martínez, oppure nomi nuovi come Marcus Thuram e Benjamin Pavard, il risultato è sempre lo stesso.

L’allenatore, infatti, si sta mostrando sempre più abile nel creare un’amalgama perfetta all’interno di una squadra che reagisce a tutte le avversità superandole con estrema facilità. Il modo di giocare e la sicurezza in campo sembrano quasi quelli che lo scorso anno Luciano Spalletti era riuscito a trasmettere al Napoli, campione in carica.

Ora, però, Inzaghi vuole fare il possibile affinché possa superarsi e vincere per la prima volta nella sua carriera la Champions League. Nella scorsa stagione calcistica, infatti, l’Inter ci è andata vicinissimo ma ritrovarsi di fronte la corazzata del Manchester City di Pep Guardiola non è sicuramente una missione semplice.

La nuova coppia: ThuLa

Adesso tra i nerazzurri non vi è più il bomber belga Romelu Lukaku che ha preferito trasferirsi a Roma. Infatti, adesso, la nuova coppia d’attacco, composta da Lautaro Martínez e Marcus Thuram, soprannominata ThuLa, sta facendo di tutto e sta mostrando al meglio le proprie qualità in mezzo al campo.

Ora, resta da capire se la tempra dell’Inter sia tale da superare anche questo ostacolo. C’è da dire che per la prossima stagione, i nerazzurri potrebbero puntare seriamente a uno degli attaccanti più promettenti della Serie A.

Retegui e il retroscena sul passato

Stiamo parlando di Mateo Retegui, centravanti del Genoa che, pochi giorni fa, suo padre ha dichiarato che il figlio ha rifiutato l’Atletico Madrid decidendo di giocare proprio in Liguria. Retegui senior, ha così dichiarato a El Mundo Deportivo: “Mateo avrebbe giocato lì. Il passaggio è saltato a causa del fair play finanziario e di João Félix. Doveva scegliere tra giocare in Germania, Inghilterra o Genova. Mi hanno detto che ero pazzo a non aver scelto la Premier League, ma quell’occasione arriverà.”

Sicuramente, durante la prossima stagione estiva ci sarà davvero tanto di cui parlare affinché il giovane bomber possa scegliere una nuova destinazione per la sua brillante carriera. Arriverà la proposta tanto attesa dalla Premier? Lo scopriremo presto.