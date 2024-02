Milan, ‘furto’ in casa Bologna: era il pupillo di Thiago Motta | Trattativa chiusa a 30 milioni

Il Milan vuole provare a sferrare un importante colpo di mercato. Nel mirino c’è uno dei pupilli del tecnico del Bologna Thiago Motta

La prossima sessione di calciomercato si preannuncia importante in casa Milan. La formazione di Pioli ad oggi sembra abbastanza sicura di un posto nella prossima Champions League e ciò porterebbe nelle casse del club nuova liquidità da investire la prossima estate. A prescindere dalla conferma o meno di Pioli le esigenze del Diavolo sono piuttosto chiare.

Un attaccante di peso e un difensore centrale servono come il pane. Al contempo però la società vorrebbe elevare la qualità in mezzo al campo. L’assenza prolungata di Bennacer, le difficoltà di Musah e la discontinuità fisica dei vari Pulisic e Loftus-Cheek non hanno portato ad una situazione non sempre rosea in mezzo al campo.

Per questo inserire almeno una pedina di assoluto spessore potrebbe essere quella mossa in grado di dare quel cambio di passo necessario per poter lottare ad alti livelli sia in Italia che in Europa. Ci vorrebbe quindi un centrocampista dalle assolute qualità tecniche e che sia in grado anche di realizzare qualche gol pesante.

Senza andare troppo oltre con la fantasia, in Italia questo profilo c’è e milita in una formazione che quest’anno sta facendo faville. Al termine della stagione con tutta probabilità spiccherà il volo verso orizzonti più prestigiosi ed il Milan è già alla finestra pronto a giocarsi le sue chance di acquistarlo.

Milan, obiettivo Feguson: pronto l’assalto allo scozzese

L’obiettivo numero uno in tal senso è Lewis Ferguson talentuoso centrocampista del Bologna. In Emilia sta ben figurando da diverse stagioni. Quest’anno anche grazie alla sua maturazione la formazione di Thiago Motta si sta giocando l’accesso alle competizioni internazionali. Un traguardo che manca da tempo all’ombra delle due Torri e che la squadra spera finalmente di centrare.

Ciò però ha attirato le attenzioni dei grandi club tra cui il Milan che però dovrà accontentare le richieste dei rossoblù, che pretendono almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire. D’altronde non può essere diversamente. Basti pensare che lo scorso anno ha messo a segno 7 reti e quest’anno 5. Numeri preziosi che alla formazione meneghina potrebbero risultare molto comodi.

Non solo Feguson: tutti i gioielli che potrebbero lasciare il Bologna

Ferguson è solo uno dei tanti pezzi pregiati da cui il Bologna potrebbe monetizzare la prossima estate. Certo laddove dovesse davvero arrivare l’Europa non si può smantellare completamente la squadra. Al tempo stesso non sarà facile resistere alle molteplici lusinghe dei grandi club.

Zirkzee, Posch, Beukema, Calafiori, Orsolini, Aebischer e Fabbian (su cui l’Inter ha il diritto di controriscatto) sono alcuni dei giocatori che fanno gola in giro pe l’Italia e per il vecchio continente. La società dovrà essere brava a trovare il giusto equilibrio tra il monetizzare e mantenere competitiva la formazione che probabilmente ripartirà da un nuovo tecnico visto che anche Thiago Motta è nel mirino di tante big.