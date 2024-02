‘Difenderò i pali della Juventus’ | Grande colpo di mercato di Giuntoli: affare low cost ai dettagli

Il football director dei bianconeri è deciso più che mai. Dal prossimo anno il nuovo portiere sarà un vero top player dal carisma pazzesco.

Sin da quando è arrivato alla Juventus, Cristiano Giuntoli si è mostrato un direttore sportivo dall’ampia esperienza e soprattutto dall’impegno importante nell’ottenere risultati soddisfacenti. Dopo otto anni al Napoli di Aurelio De Laurentiis, il football director è approdato a Torino con i migliori propositi.

Il suo obiettivo non è quello di comprare a tutto spiano e soprattutto di operare scelte avventate. Ad oggi, ha compiuto due operazioni importanti in entrata nella sessione di calciomercato invernale con gli acquisti del difensore Tiago Djalò e di Carlos Alcaraz.

Questi due profili, sebbene siano approdati da poche settimane a Torino, hanno tutte le carte in regola per diventare importanti punti di riferimento per il futuro. Non è dato sapere se sulla panchina siederà anche nella prossima stagione Massimiliano Allegri.

Una cosa è certa: il direttore sportivo vuole costruire una squadra che in futuro possa tornare ai fasti di un tempo. Una società così titolata e blasonata come la Juventus, con tantissimi tifosi sparsi per il mondo, merita di ritornare nel calcio europeo e soprattutto di lottare contro tutto e tutti per affermarsi sempre di più.

Le strategie di Giuntoli

Ora, però, Cristiano Giuntoli vuole lavorare seriamente anche in vista della sessione estiva di calciomercato. Sono in molti a pensare che lui stia già prendendo nota dei ruoli su cui lavorare, come ad esempio le fasce laterali.

Nei mesi scorsi si parlava di un eventuale sondaggio per Patrick Dorgu del Lecce e Michael Kayode della Fiorentina. Sebbene questi due profili possano sembrare congeniali alle idee del direttore sportivo, non è escluso che ci possano essere anche altre sorprese in futuro.

Di Gregorio per la porta?

Uno dei ruoli su cui vorrà lavorare in maniera specifica è anche quello del portiere. Il polacco Wojciech Szczęsny non essendo più un ragazzino, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Pertanto, la società potrebbe puntare forte su un estremo difensore italiano.

Fra questi sembrerebbe che Michele Di Gregorio del Monza possa avere tutte le carte in regola per approdare a Torino e indossare la casacca bianconera. Infatti, stando a quanto riportato da tuttosport, potrebbe essere il profilo giusto per difendere i pali della Juventus. Alla finestra, però, restano sia l’Inter che il Napoli.