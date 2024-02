Altro che Juventus, il calciatore allontana i bianconeri: “Voglio vincere qui” | Salta tutto all’ultimo minuto

Il giocatore nel mirino dei bianconeri allontana l’ipotesi di trasferimento. La sua volontà è quella di restare nell’attuale club

Tra gli obiettivi della Juventus in vista della prossima stagione c’è sicuramente un difensore centrale con comprovata esperienza in Serie A e nelle competizioni europee. Dietro al trio Danilo, Gatti e Bremer non c’è tutta questa scelta, ragion per cui la società vorrebbe inserire un profilo in rosa che possa abbinare queste caratteristiche.

Ad onor del vero il panorama calcistico italiano non offre chissà quali certezze, ragion per cui le possibilità sono decisamente poche e tutte piuttosto onerose. Per questo l’investimento si preannuncia piuttosto dispendioso, ma non potrebbe essere diversamente visto che il prossimo anno i bianconeri torneranno a misurarsi nelle coppe europee.

Certo, ci sono anche altri nodi da sciogliere come ad esempio quello relativo alla guida tecnica. Qualora rimanesse Allegri il mercato sarà impostato in un determinato modo, ma se dovesse arrivare un nuovo allenatore bisognerebbe ridiscutere interamente la strategia da adottare.

In attesa di capire come si evolverà questa situazione, uno dei difensori maggiormente attenzionati in questo momento dalla società piemontese non sembra essere troppo propenso a cambiare aria. Anzi, ha ribadito senza troppi giri di parole la sua voglia di emergere e trionfare con la squadra in cui milita attualmente. Scopriamo di chi si tratta nello specifico.

Juventus: Martinez Quarta giura amore a Firenze

Trattasi di Martinez Quarta centrale in forza alla Fiorentina che nelle ultime stagioni è maturato in maniera piuttosto significativo. A quasi 28 anni sembra essere arrivato per lui il momento del definitivo salto di qualità e di tentare l’avventura in una squadra che lotti costantemente per il vertice.

Il suo accordo con la squadra toscana scade nel 2025 ragion per cui la sua situazione per forza di cose andrà definita al massimo la prossima estate. Le possibilità sono chiaramente o rinnovo o cessione. Nonostante questa possa sembrare un po’ più scontata vista la situazione contrattuale, il giocatore è concentrato più che mai sulla Fiorentina.

Martinez Quarta: “Voglio vincere un trofeo con questa maglia”

Intervistato da Mola Tv ha parlato della sua stagione e rimarcato il suo legame speciale con la piazza: “Sono contento di quello che sto facendo, è la mia migliore stagione. Ho trovato la continuità che non ho avuto negli anni scorsi. Dopo quasi quattro anni a Firenze ormai mi sento uno di qui. La mia famiglia è molto legata alla città, mio figlio ha iniziato a allenarsi nelle giovanili viola”.

Infine ha concluso esprimendo il suo grande desiderio, che spera di coronare a breve: “Vorrei alzare un trofeo al cielo, è quello che sogniamo tutti nello spogliatoio ripensando alla Coppa Italia vinta ai tempi di Batistuta, vogliamo riportare un trofeo a Firenze. Abbiamo tanti margini di miglioramento e dobbiamo continuare a lavorare”.