‘Fa una caterva di gol’: Napoli, trovata l’alternativa a Osimhen | Approda in Campania e gli sfila il posto

Aurelio De Laurentiis può tranquillamente aprire alla cessione del suo bomber. Ha già individuato chi sarà il nuovo bomber azzurro.

In Serie A, non solo la Salernitana ha portato in squadra un terzo allenatore dall’inizio del campionato, ma c’è anche il Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, ha affidato l’incarico della squadra a Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, per sostituire Walter Mazzarri.

Quest’ultimo, a sua volta, era stato richiamato a Napoli dopo ben 10 anni di assenza per sostituire l’esonerato Rudi Garcia. Il tecnico francese era stato scelto all’inizio del campionato per cercare di continuare un ciclo di vittorie importanti dopo aver concluso la storia d’amore con Luciano Spalletti.

Al momento, però, il Napoli si ritrova in una situazione di classifica dove bisogna lottare con le unghie e con i denti. L’obiettivo è quello di afferrare una posizione utile per raggiungere la Champions League o l’Europa League.

Le ultime prestazioni hanno però messo in cantiere soprattutto una volontà da parte dei giocatori di lottare fino alla fine per ottenere il meglio. I tifosi, dopo la straordinaria stagione scorsa che si è conclusa con la vittoria del terzo Scudetto nella storia dei partenopei, non si aspettavano sicuramente un’annata così da Purgatorio.

Le prestazioni di Osimhen

La squadra, infatti, nonostante sia per dieci/undicesimi uguale a quella dello scorso anno, sembra essere piuttosto scarica e da rinvigorire. In questa stagione piuttosto in ombra, il bomber nigeriano Victor Osimhen, dopo un lieve infortunio e la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria, è tornato al Napoli con prestazioni importanti e goal che sono mancati tanti agli azzurri.

Il bomber, non è sicuro di poter continuare la sua storia d’amore con gli azzurri anche nel prossimo campionato. Si è parlato tanto di interesse di squadre come il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco o società di Premier League che farebbero di tutto per accaparrarsi il suo talento.

Zirkzee pronto per il Napoli?

Aurelio De Laurentiis potrebbe cedere il giocatore dinanzi a un’offerta molto importante avendo già individuato quello che potrebbe essere un valido sostituto. Il presidente non avrebbe bisogno di andare all’estero o di cercare una giovane promessa che non conosca bene la Serie A e le difese italiane.

Pertanto, sembra proprio che il numero uno degli azzurri voglia regalare ai tifosi uno straordinario giocatore olandese che milita nel Bologna. Stiamo parlando di Joshua Zirkzee che, secondo quanto riportato da radio kiss kiss napoli, sarebbe in pole per vestire la maglia dei partenopei.