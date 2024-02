Saranno le sue ultime partite: rottura con Pioli e addio imminente | Cifre folli per portarselo a casa

Il campione rossonero è pronto a lasciare il Milan. Il tecnico non può fare nulla per trattenerlo: valigie pronte per lui.

Tra gli allenatori italiani più affermati e apprezzati nel nostro campionato, sarebbe il caso di parlare di Stefano Pioli. Alla guida del Milan ormai da diversi anni, vanta anche l’importante vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022.

Nonostante i risultati importanti, però, sembra proprio che negli ultimi due campionati i rossoneri non stiano emergendo al massimo delle proprie possibilità. Basti pensare che al momento si ritrovano al terzo posto in classifica. In questa posizione potranno ambire ad un posto per la prossima edizione della Champions League.

Proprio questa competizione europea, per Pioli quest’anno ha rappresentato una vera sciagura. Infatti, i rossoneri sono stati eliminati nella fase a gironi per poi essere catapultati nella sorella minore, l’Europa League. La speranza dei tifosi è che comunque durante la prossima stagione, il presidente possa operare delle scelte ben precise.

Nonostante sui social siano in molti a chiedere l’esonero di Stefano Pioli, la dirigenza valuterà attentamente se riconfermarlo oppure no. Il tutto avverrà solo al termine di questo campionato, salvo imprevisti dell’ultimo minuto.

Le urgenze di formazione

L’allenatore, infatti, va detto a sua difesa, che ha dovuto iniziare una stagione con tanti calciatori fermi in infermeria e alcuni di questi continuano ad essere assenti. Poter rimaneggiare una squadra essendo costretti a richiamare dal prestito anche Matteo Gabbia dal Villarreal, non ha di certo facilitato il compito del tecnico.

Ora però, l’obiettivo è quello di terminare questo campionato nel miglior modo possibile al fine di poter chiudere, eventualmente, un ciclo rossonero con onori ed oneri. Tra i punti fondamentali del Milan sarebbe il caso di parlare del portoghese Rafael Leão, che ha ritrovato il gol in campionato in uno degli ultimi match disputati, precisamente contro l’Atalanta.

Giroud lascia il Milan?

Il suo gol, però, non è stato fondamentale in quanto i rossoneri si sono ritrovati a pareggiare per 1-1 proprio contro i bergamaschi grazie a un rigore segnato da Teun Koopmeiners. Il solo fatto che però l’attaccante sia tornato a segnare anche in Serie A fa ben sperare il tecnico soprattutto per l’ultima parte di stagione.

Anche se sono molte le squadre interessate al talento portoghese, sembra proprio che chi sia sul punto di lasciare il Milan sia il bomber francese Olivier Giroud. Secondo quanto riportato da il corriere della sera, alcune squadre della Major League Soccer potrebbero interessarsi al suo talento.