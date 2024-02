Juventus, ecco la pedina per andare a dama | Maxi scambio in Serie A: attacco sistemato per anni

Il mercato è ancora lontano, ma la Juve sembra già in procinto di sistemare i prossimi colpi: ecco la tattica per l’attacco. Spesso i trasferimenti consistono in una serie di operazioni svolte in parallelo. Da quanto emerge, ci sono alcuni passaggi prima di arrivare all’attaccante.

I tifosi della Juventus quest’anno hanno provato una serie di emozioni contrastanti. Fare peggio della stagione passata non era possibile. Il posizionamento conquistato sul campo l’anno scorso ha visto un quarto posto che è stato raggiunto con molta fatica.

Certo, c’è da ricordare come gli avvenimenti extra campo abbiano influito sulle prestazioni dei giocatori. Le penalizzazioni conferite, sospese e infine ridotte hanno fatto concludere la stagione con un -10 sul tabellone finale.

Insomma, peggio del settimo posto non si poteva di certo fare. Quest’anno, però, la Juventus ha stupito. Con costanza e determinazione è riuscita a tenere il passo dell’Inter schiacciasassi in cima alla classe, almeno fino alle porte dello scontro diretto.

L’arresto ad Empoli e la sconfitta contro la rivale diretta a San Siro, però, hanno affossato le speranze del club bianconero. Ora la lotta si infuoca per il secondo posto, con la Juventus insidiata dal Milan terzo in classifica. Sono in molti che già guardano al futuro, con Giuntoli che è chiamato a presentare una proposta differente per il prossimo campionato.

Le mosse per il mercato della Juventus

Il grande merito di questi anni della Juventus è stato quello di portare a compimento il progetto Next Gen, il quale ha già portato i suoi frutti fornendo molti giocatori alla prima squadra. Non solo, perché altri sono protagonisti di grandi prestazioni con altre maglie.

In particolare, il Frosinone ha deciso di accaparrarsi in prestito Matias Soule, Kaio Jorge ed Enzo Barrenechea. Si tratta di tre talenti che stanno dimostrando il loro valore. Quest’ultimo, però, piuttosto che un futuro titolare potrebbe rappresentare una pedina di scambio.

Per arrivare all’attaccante c’è lo scambio

Come riportano alcune notizie sul web, infatti, la Juventus vorrebbe un tassello in attacco per sostituire le eventuali cessioni. L’indiziato è Albert Gudmundsson, che attualmente milita al Genoa. Con i rossoblù finora ha collezionato 75 presenze e 26 gol tra tutte le competizioni.

Il Genoa valuta il suo cartellino 30 milioni di euro. La cifra è ritenuta eccessiva da Giuntoli, il quale però potrebbe offrire come contropartita tecnica proprio Enzo Barrenechea per abbassare il prezzo, data la scadenza a giugno del contratto di Kevin Strootman.