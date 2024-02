Napoli trema, dalla Premier arrivano i contanti | Per Calzona la festa è già finita

Il nuovo corso del Napoli non è iniziato sotto i migliori auspici. A complicare i piani del neo tecnico Calzona c’è anche una novità di mercato che sta tenendo in apprensione la piazza

La stagione del Napoli ormai è piuttosto compromessa. La società spera che con l’arrivo di mister Calzona la squadra possa invertire il trend. L’obiettivo è puntare a risalire in classifica per centrare il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League. Un’ulteriore chance potrebbe essere quella del quinto posto qualora le italiane continuassero ad andar bene in Europa.

Giocare o meno la massima manifestazione continentale inciderà sicuramente sulle strategie di mercato e sull’arrivo di giocatori di un certo spessore in grado di portare maggiore qualità alla rosa. Inoltre, va considerata la situazione dei calciatori già in rosa e che potrebbero emigrare senza il palcoscenico più importante.

Diverse squadre sono infatti alla finestra in attesa di conoscere la volontà di alcuni membri della formazione partenopea. Per chi manifesterà la voglia di andare a giocare altrove ci sono già pronte delle offerte allettanti soprattutto dalla Premier League, che è ormai per distacco il campionato più ricco del vecchio continente.

E quando le inglesi bussano alla porta difficilmente si può dire di no. Le loro offerte sono quasi sempre da capogiro. Per questo a Napoli i tifosi sono già con il fiato sospeso e sperano che gli eroi dello storico terzo scudetto possano restare ancora per molto tempo nel capoluogo campano.

Napoli, sirene inglesi per un top player

A quanto pare però il vento d’Oltremanica è pronto a soffiare sulla città del sole e del mare. L’Arsenal appare seriamente intenzionato a sferrare l’assalto ad Osimhen. Il centravanti nigeriano piace molto ai Gunners che vorrebbero acquistarlo per poter avere finalmente un giocatore di un certo spessore in attacco.

Chiaramente ci sono tante altre big interessate all’affare. Ragion per cui la concorrenza si preannuncia agguerrita. Il Paris Saint Germain qualora dovesse perdere veramente Mbappé avrebbe bisogno di rimpiazzarlo con qualcuno che almeno dal punto di vista realizzativo abbia un certo score. E chi meglio del numero 9 azzurro?

Napoli-Osimhen: quel rinnovo che sa di addio

D’altronde il recente prolungamento di contratto con il Napoli non è così rassicurante. L’accordo è stato esteso solo fino al 2026. Inoltre nel nuovo accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni di euro che consentirebbe a De Laurentiis di trarre un mega profitto dalla sua cessione.

Dunque, più che una promessa di continuare a vincere insieme sembra un modo nobile e perché no romantico per congedarsi. Una soluzione che permetterebbe alla società che lo ha valorizzato di incassare e potersi costruire un futuro dopo il suo addio. D’altronde le recenti dichiarazioni dell’ex calciatore del Lille, che ha affermato di aver già deciso il suo futuro, non promettono niente di buono per i sostenitori napoletani.