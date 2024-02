Donnarumma, il PSG lo rimanda in Italia: ‘Basta, prendiamo lui’ | Destinazione da non credere

Gianluigi Donnarumma potrebbe essere al centro della prossima finestra di mercato: il PSG cambia obiettivo tra i pali. Il portiere potrebbe così tornare in Italia: per realizzare questo destino, però, bisogna prima mettere le mani su un degno sostituto.

Il calcio italiano, come tutti gli altri, presenta alcune specificità davvero singolari sullo scenario internazionale. Spesso all’estero si parla della capacità e dell’attitudine delle squadre nostrane impiegate nella difesa. Per quanto questa visione sia ristretta, cela del vero.

Basti pensare ai grandi nomi che hanno vestito la maglia azzurra nel corso dei decenni. Certo, sono stati moltissimi gli attaccanti prolifici e i centrocampisti tecnici che hanno illuminato nei propri club anche su palcoscenici internazionali, ma in generale la situazione sembra leggermente diversa.

Non ci si può nascondere dal fatto che la tradizione italiana ha saputo sfornare, però, nomi incredibilmente altisonanti nelle posizioni più arretrate del rettangolo di gioco. I portieri italiani sono sempre stati considerati tra i migliori al mondo.

Nonostante la giovane età, Gianluigi Donnarumma ha deciso di optare per la scelta Paris Saint Germain nel 2021. Ora, a distanza di tre anni, il PSG vorrebbe cambiare aria tra i pali, e il sostituto sembrerebbe già essere nel mirino della squadra di mercato, aprendo così a un clamoroso ritorno di Gigio in Italia.

Un’esperienza altalenante a Parigi

Oramai per numero di presenze e sfide affrontate Donnarumma è considerato un esperto del calcio internazionale. È suo il merito dell’ultimo rigore parato che ha consegnato l’Europeo del 2021 in mano agli Azzurri. In realtà, si tratta di un portiere di 25 anni.

Questo significa che davanti a sé ha ancora una decina d’anni, se non di più, di carriera ad altissimi livelli. Finora, però, le sue prestazioni a Parigi non sono state costanti e non hanno sempre convinto la dirigenza e i tifosi.

Il sostituto conteso tra le big

Per questo motivo il PSG si starebbe muovendo per mettere le mani su Gregor Kobel, portiere in forza al Borussia Dortmund. L’unico problema sarebbe rappresentato dal contratto in scadenza nel 2028: significa che i parigini dovranno sborsare cifre piuttosto consistenti per acquistarlo dai tedeschi. Ad aumentare il prezzo, però, c’è anche la concorrenza.

Sul portiere, infatti, ci sono anche altre big europee che hanno già sondato il terreno per cercare di delineare la situazione. Tra queste il Tottenham, il Chelsea e il Manchester United. Kobel ha già annunciato che preferirebbe un’esperienza a Parigi.