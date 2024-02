‘Se non accetti il rinnovo, la porta è aperta’ | Inzaghi questa volta è la fine: Marotta non fa sconti a nessuno

Il dirigente dei nerazzurri non si fa mettere i piedi in testa. La decisione spetta solo a lui: questo è il vero dilemma.

L’Inter è sicuramente una delle squadre più in forma in questa fase di campionato. Infatti, i nerazzurri non solo si ritrovano al primo posto in classifica in Serie A, ma stanno dimostrando anche in Europa di essere una spina nel fianco per le squadre avversarie.

Al momento, però, Simone Inzaghi può ritenersi assolutamente soddisfatto non solo di questo trend positivo, ma anche dei giocatori in squadra che sono molto forti e amalgamati al massimo delle possibilità.

Sebbene la società abbia lavorato meticolosamente sul mercato in estate e con qualche ritocco a gennaio, il gruppo sembra essere coeso senza grossi problemi. I meriti sono soprattutto dell’allenatore che da sempre dimostra di avere ottime doti comunicative e anche una capacità di creare un mix perfetto tra le vecchie glorie presenti e i nuovi arrivati.

In pochi si sarebbero aspettati che Marcus Thuram sarebbe riuscito a sostituire al meglio il belga Romelu Lukaku. Infatti, sebbene Beppe Marotta abbia provato ad acquistare il centravanti belga, ha fatto sì che Lautaro Martinez trovasse un nuovo compagno di reparto tale da poter sopperire a tutte le varie mancanze e poche predisposizioni che potevano esserci in passato.

Le intuizioni vincenti

Thuram, oltre ad essere un ottimo bomber, è anche un bravo assist man e questo fa la fortuna non solo degli altri compagni di reparto, ma dell’intera squadra. Ora però, l’obiettivo principale di Beppe Marotta è quello di puntare ad altri colpi tali da regalare gioie e soprattutto soddisfazioni ai tifosi e alla società stessa.

Oltre però alle eventuali cessioni e ai futuri acquisti, c’è in piedi anche la questione dei rinnovi dei contratti. Questi, infatti, sono sempre all’ordine del giorno per evitare che i campioni in rosa possano partire a parametro zero.

Lautaro rinnova o parte?

Tra questi, potrebbe esserci anche Lautaro Martinez che potrebbe rinnovare proprio con i nerazzurri e legarsi a vita con la società lombarda senza però fare richieste fuori dal normale e evitare che la società sia costretta a prendere altre decisioni sul suo futuro.

Secondo quanto riportato da la gazzetta dello sport, la società vuole proporre il rinnovo al calciatore sulla base di 8 milioni di euro. Il calciatore argentino, invece, starebbe premendo per i 10 milioni fino al 30 giugno 2028.