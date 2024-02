Milan, colpo da novanta: “Io come Ibrahimovic” | In estate arriva il suo erede

Il Milan la prossima estate potrebbe tentare un colpo pirotecnico in attacco e assicurarsi il futuro Ibrahimovic. Ecco di chi si tratta

Tra i profili di cui necessita il Milan in vista della prossima stagione c’è sicuramente quello di una punta centrale in grado di garantire un buon bottino realizzativo. Con Giroud che potrebbe optare per l’MLS e Jovic che appare più affidabile come bomber di scorta che come titolare, l’arrivo di un numero 9 sembra piuttosto scontato.

I profili attenzionati sono tanti, ma chiaramente bisogna sempre tener conto delle necessità di bilancio e degli obiettivi negli altri reparti. Fare un investimento “folle” in attacco precluderebbe la possibilità di andare a rinforzare difesa e centrocampo, che avrebbero bisogno di qualche piccolo accorgimento.

Negli ultimi anni però il Milan ha dimostrato di saper operare con estrema intelligenza sul mercato, puntando su ragazzi di comprovato talento e dal sicuro avvenire. In diversi casi è andata bene, in altri no, ma il modus operandi resta questa in modo tale da potersi garantire quella sostenibilità necessaria nel calcio moderno.

Per effetto di ciò non è così utopistico che il Diavolo possa andare a prendere uno degli attaccanti più interessanti dell’attuale campionato che sta disputando una stagione al di sopra di ogni aspettative. Gol, assist e giocate fenomenali per un giocatore che fino allo scorso anno era di fatto una riserva.

Milan, Zirkzee si candida: “Mi rivedo in Ibrahimovic”

Ebbene si, è proprio lui Joshua Zirkzee, centravanti olandese classe 2001 di proprietà del Bologna. All’ombra delle due Torri sembra aver raggiunto la definitiva maturità. Thiago Motta lo ha trasformato in un vero numero 9 nonostante le sue caratteristiche inziali erano completamente differenti.

In una lunga intervista al “Corriere della Sera” ha commentato le parole del tecnico del Torino Ivan Juric che lo ha paragonato ad uno dei mostri sacri della storia milanista, ovvero Zlatan Ibrahimovic: “È un grande complimento. Non è così usuale vedere un centravanti alto con una buona tecnica. Non voglio apparire presuntuoso e ringrazio Juric. Sì, mi rivedo in Ibra”.

La crescita di Zirkzee in questa stagione

L’ex calciatore del Bayern Monaco ha spiegato anche il suo percorso di crescita e della sua mutazione tattica: “Non sono un centravanti puro. Dissi un anno fa che mi piaceva giocare con un compagno d’attacco. Però Motta mi ha trasformato in un 9 e mezzo. Non sono uno alla Arnautovic. Mi piace venire incontro, giocare il pallone, aiutare la squadra. E fare gol”.

Ed è proprio sotto questo punto di vista che Zirkzee è diventato una sicurezza. Quest’anno tra campionato e Coppa Italia ha timbrato il cartellino in già 10 occasioni e la sensazione è che il bottino possa essere ulteriormente incrementato. Ciò naturalmente ha portato la sua quotazione ad aumentare in maniera piuttosto repentina. Per portalo via da Bologna serviranno almeno 30 milioni di euro. Il Milan è avvisato.