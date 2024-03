Ufficiale Inter, affare strepitoso da 33 milioni | Ancora un rinforzo agli ordini di Inzaghi

L’Inter ha ufficializzato un’operazione che era già nell’aria da tempo. Un investimento importante per la società nerazzurra che potrà contare su un giocatore di grande qualità

In casa Inter l’entusiasmo è alle stelle. La stagione procede a gonfie vele e la strada verso il ventesimo scudetto sembra ormai spianata. Merito delle mosse intelligenti sul mercato da parte della società che ha investito bene e su giocatori già piuttosto funzionali nonostante la giovane età.

Ciò però non significa che la dirigenza non si stia guardando introno. Anzi, sulla scia dell’entusiasmo di quest’anno è ancor maggiore la voglia di costruire un progetto a lungo termine che possa portare il club a fare la voce grossa anche in Europa. Uno dei punti da cui partire per poter progredire ancora è sicuramente la conferma dei migliori elementi della rosa.

Sotto questo punto di vista l’Inter in estate ha resistito agli assalti di diverse compagini europee per i suoi top players, ma non è da escludere che la prossima estate possa ripresentarsi il medesimo scenario con i vari Lautaro, Bastoni, Di Marco, Thuram e Calhanoglu che potrebbero ricevere le avance di altre squadre in giro per l’Europa.

I nerazzurri dal canto loro hanno ormai acquisito una certa solidità e sotto questo punto di vista proprio nelle scorse settimane è arrivata un’importante ufficialità che sicuramente farà molto piacere al tecnico Simone Inzaghi. Non resta che capire qual è nello specifico e che impatto può avere sul prosieguo del club lombardo.

Inter, ufficiale il riscatto di Frattesi

Lo scorso 2 febbraio infatti è diventato effettivo il riscatto di Frattesi prelevato la scorsa estate dal Sassuolo. Il centrocampista classe 1999 è stato pagato in totale 33 milioni di euro, di cui 6 sono stati fissati per il prestito oneroso e gli altri 27 saranno versati nelle casse neroverdi al termine della stagione.

Nell’operazione sono già inclusi i vari bonus a favore della compagine emiliana, che vanta anche il 10% su una possibile futura rivendita. Dunque, un vero e proprio affare per tutte le parti. Il Sassuolo ha ottenuto ciò che voleva e l’Inter si è assicurata un rinforzo di assoluta qualità.

Frattesi valore aggiunto per Inzaghi

Basta pensare che nel corso della sua prima annata in un grande club Frattesi ha già messo a segno 5 reti (di cui alcune pesantissime) e ha confezionato 5 assist in 29 apparizioni. A rendere ancor più prezioso questo score c’è anche un altro particolare, ovvero che raramente il ragazzo cresciuto nella Primavera della Roma ha giocato titolare.

Chiuso dal trio delle meraviglie Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan è di fatto il primo ricambio a centrocampo. Nonostante ciò sta avendo un rendimento importante e non solo per quanto riguarda i numeri. Un vero e proprio affare che l’Inter ha voluto in maniera insistente e alla fine è stata premiata.