Lazio non disperare, tripla firma per ripartire più forti | Il presidente ha deciso di spendere

La Lazio dopo la stagione in chiaroscuro di quest’anno dovrà per forza di cose apportare delle correzioni. Vediamo cosa ha in mente il presidente Lotito a tal proposito

In casa Lazio il momento non è dei migliori, la situazione in campionato sembra essere precipitata in maniera quasi definitiva con la sconfitta di Firenze. Per salvare la stagione restano le coppe con l’impresa di Monaco da provare a centrare e la Coppa Italia da cercare di alzare al cielo.

La vittoria nella manifestazione nazionale darebbe l’accesso alla prossima Europa League, che consentirebbe di poter ripartire avendo una buona base. Chiaramente vanno definiti soprattutto altri fattori come quello relativo alla guida tecnica e ai giocatori da confermare ed acquistare.

Il rapporto con Sarri non sembra più essere così saldo, gli ultimi botta e risposta avvenuti in pubblico non hanno di certo contribuito a distendere la situazione, anzi hanno creato ancor più malumore tra le parti. Il divorzio al termine della stagione ad oggi sembra l’ipotesi più concreta.

Passando invece ai calciatori sono già diversi i nomi che stanno circolando intorno alla squadra biancoceleste, ma la società vuole focalizzarsi prima sui rinnovi dei suoi pezzi pregiati. Dunque, andiamo a vedere quali sono le strategie in quel di Formello in merito ai prolungamenti contrattuali.

Lazio, si parte dai rinnovi: dopo Provedel…

Prima del campionato è stato accontentato Luis Alberto, mentre è notizia di qualche giorno fa il rinnovo di Provedel che ha rinsaldato il suo rapporto con la Lazio fino al 2027 con tanto di adeguamento economico. Restano ancora diversi gli elementi in attesa tra cui Romagnoli e Zaccagni.

Il primo spera di avere il medesimo trattamento del portiere e quindi di vedere accrescere il suo stipendio. Per il secondo la questione è un po’ più complicata visto che la scadenza dell’accordo è fissata per giugno 2025. Dunque la prossima estate la società rischia di ritrovarsi in quel limbo in cui si è ritrovata già troppe volte e che non sempre ha portato bene.

Lazio: chi invece saluterà Formello

Con tutta probabilità è destinato a salutare Felipe Anderson che non ha rinnovato il contratto e potrebbe decidere di sposare il progetto della Juventus. Stessa sorte potrebbe toccare a Marusic che potrebbe lasciare la Lazio dopo ben 7 anni per tentare un’esperienza in Arabia o comunque al di fuori dell’Italia.

Nella lista dei potenziali partenti vanno inseriti anche Kamada e Pedro. Per motivi diversi difficilmente faranno parte del nuovo corso laziale. In entrata invece sembra fatta per Valeri che andrà a dare vigore alla fascia sinistra. Per il resto non ci sono ancora chissà quali indicazioni allo stato attuale.