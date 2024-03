‘Voglio allenare in Italia’: De Laurentiis regala un sogno | Blindato un ex Juve. obiettivo Scudetto

Il presidente del Napoli vuole riportare la squadra in alto. Ha già sondato il nome del nuovo allenatore: un nome super blasonato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sa bene che questa stagione calcistica per il Napoli deve essere solo transitoria. Il solo fatto che la squadra partenopea abbia cambiato ben tre allenatori dimostra come la chiusura del ciclo di Luciano Spalletti abbia creato un po’ di confusione.

Il numero uno degli azzurri, inizialmente aveva puntato tutto su Rudi Garcia. Le prestazioni deludenti e i risultati poco incoraggianti non hanno fatto altro che indurlo a sollevarlo dall’incarico in seguito alla sconfitta interna contro l’Empoli.

Quando il francese è stato esonerato, nel match di casa contro l’Atalanta, è tornato in panchina dopo ben 10 anni Walter Mazzarri. La vittoria aveva fatto ben sperare soprattutto per il seguito di questa stagione ma, purtroppo, le cose non sono andate come tutti speravano.

Quello che poteva essere un ritorno in vecchio stile e con grande emozione, si è rivelato un grosso flop. Infatti, nella partita in casa contro il Barcellona nell’andata degli ottavi di finale di Champions League ha esordito Francesco Calzona.

Calzona per chiudere la stagione

Quest’ultimo, sebbene sia a molti un nome sconosciuto, è innanzitutto l’attuale commissario tecnico della Slovacchia e in passato è già stato nella squadra azzurra, sia con Maurizio Sarri che con Luciano Spalletti al suo primo anno.

Era presente nello staff tecnico e ha dimostrato grande impegno negli anni in Campania, ed è per questo che anche attraverso la mediazione di Marek Hamsik, il presidente ha voluto puntare tutto su di lui. Chiaramente, l’avvento di quest’ultimo non è altro che l’arrivo di un traghettatore che avrà il compito di guidare la squadra fino a giugno.

Zidane pronto per il Napoli?

Il presidente, infatti, per il prossimo anno vuole fare in modo che la società possa puntare forte su un tecnico preparato con cui iniziare un nuovo ciclo e soprattutto vincente. Sebbene nelle scorse settimane si sia parlato tanto di Francesco Farioli del Nizza, di Eusebio Di Francesco del Frosinone e di Roberto De Zerbi del Brighton, c’è un nome su tutti che potrebbe fare al caso del presidente azzurro.

Stiamo parlando di un allenatore che non è poi così giovane ma sicuramente vanta un’esperienza internazionale, un blasone e una grandissima capacità tecnica, che porta il nome di Zinedine Zidane. Sebbene quest’ultimo abbia allenato come sua ultima squadra il Real Madrid alcuni anni fa, sarebbe pronto a tornare in Italia non più nelle vesti da calciatore ma da allenatore. A sky sport, infatti ha così parlato di un suo eventuale ritorno nel nostro Paese: “Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno.”