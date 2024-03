“La prossima squadra sarà l’Inter”: Milan, il gioiello più puro è pronto a tradirti | Cambia sponda e diventa nerazzurro

Nel corso degli anni abbiamo assistito ad alcuni cambi di casacca eccezionali, ma questo trasferimento avrebbe del clamoroso. I campioni, dopotutto, sono in grado di stupire e mettere d’accordo anche tifoserie diverse: scopriamo chi è l’indiziato numero uno.

Il calcio di oggi risponde a logiche che nel corso del tempo si sono evolute in maniera piuttosto decisa. Spesso si sentono voci critiche riguardo alle grandi cifre che vengono spese per acquistare calciatori e per garantirgli stipendi competitivi.

In realtà si tratta di adeguamenti dovuti alla crescita di un movimento, quello calcistico, che ha portato questo sport ad essere il più seguito al mondo. Il discorso, fino a qualche anno fa, era completamente diverso, e noi in Serie A abbiamo avuto alcuni campioni esemplari.

“Non esistono più le bandiere” è un’altra frase che si sente spesso. È vero, è sempre più raro trovare un giocatore disposto a rimanere in una sola squadra per tutta la sua carriera. Ma ad essere cambiato è proprio il contesto nel quale si è professionisti nel calcio.

Bisogna poi considerare che anche nel passato abbiamo avuto la fortuna di ammirare calciatori incredibilmente forti lottare con maglie rivali: basti pensare ad Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Roberto Baggio, e la lista potrebbe di certo continuare.

Il rossonero dei record

Il Milan quest’anno ha deluso le aspettative dei tifosi. Le prestazioni altalenanti hanno portato a risultati di certo inferiori a quelli auspicabili. In molti affidano la responsabilità di questo fallimento all’allenatore, Stefano Pioli. In realtà bisogna considerare anche le prestazioni dei singoli non all’altezza.

Nell’undici titolare dei rossoneri, però, c’è qualcuno che sta confermando il suo strapotere atletico e tecnico. Theo Hernandez, infatti, continua a convincere a suon di prestazioni. Come se non bastasse, nell’ultima giornata di campionato ha raggiunto una velocità di 58 km/h, un record a tutti gli effetti.

Qualcuno prevede un trasferimento

I social si sono scatenati su questo particolare dato, ma il commento più interessante si può ritrovare su X (Twitter). Qualche utente, infatti, ha voluto insinuare un futuro cambio di casacca dietro l’angolo. Il tutto, ovviamente, sarebbe orchestrato da Beppe Marotta e dalla sua grande capacità di attrarre grandi giocatori.

Considerando le possibili variabili che aleggiano sulla squadra nerazzurra, sembra improbabile ad oggi che Theo Hernandez possa trasferirsi dalle parti di Appiano Gentile. La squadra di Zhang, infatti, non sembra potersi permettere grossi investimenti nel prossimo futuro.