Lo volete davvero? Dateci 40 milioni | Juventus irremovibile, il prezzo è stabilito

La Juventus ha deciso il costo del suo gioiello nel caso in cui dovessero arrivare delle proposte da parte di club potenzialmente interessati

La Juventus è sempre vigile sul mercato. La società bianconera dopo il giustificato immobilismo della scorsa sessione estiva è tornata più che mai alla carica. D’altronde in un’annata senza competizioni europee non avrebbe avuto chissà quanto senso spendere soldi per giocatori che magari non avrebbero trovato spazio.

Il prossimo anno invece si tornerà a battagliare su tre fronti e per questa avrà bisogno di forze fresche ed intercambiabili. Al contempo andrà comunque tenuto conto della situazione non propriamente rosea da un punto di vista economica. D’altronde questo nuovo corso bianconero si basa sulla sostenibilità e l’austerità.

Attenzione però alle mosse in uscita, anche quelle potrebbero portare liquidità importanti nelle casse del club. Ovviamente però la società si priverà dei suoi pezzi pregiati solo a fronte di offerte importanti e ritenute congrue, altrimenti in caso contrario farà giustamente orecchie da mercante.

In questa fase c’è un determinato calciatore di proprietà della Juventus che sta attirando particolari attenzioni da parte di altri club. D’altronde visto il rendimento di questa stagione è piuttosto normale che sia così. Ma di chi si tratta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Juventus: chi è il pezzo pregiato che non può partire per meno di 40 milioni

Chiaramente è Matias Soulé, che si sta bene distinguendo con la maglia del Frosinone. Il fantasista argentino sta conducendo i gialloblu alla salvezza a suon di gol e belle giocate. Inoltre trattandosi di un 2003 è normale che possa far gola molti visto che potrebbe garantire almeno una decade ad altissimi livelli.

La Juventus chiaramente spera di non doverlo lasciare partire, ma potrebbe cambiare idea qualora venga fuori qualche squadra che sia disposta a spendere almeno 40 milioni di euro. Ebbene sì, è questa la valutazione che in quel della Continassa fanno per il ragazzo prelevato nel 2020 dalle giovanili del Velez Sarsfield.

Juve-Soulé: il piano della società qualora dovesse rimanere a Torino

Al momento però in casa Juve si pensa a Soulé come tassello su cui puntare in futuro. A fine stagione farà rientro dal prestito in Ciociaria e partirà per il ritiro con i bianconeri per giocarsi le sue chance. Con tutta probabilità potrebbe restare e partire un po’ più dietro nelle gerarchie.

O chissà con la probabile partenza di Chiesa potrebbe diventare già il suo erede. La classe non gli manca, la personalità nemmeno. D’altronde la Vecchia Signora vuole iniziare a raccogliere i frutti di ciò che ha seminato negli anni passati quando è andata prendere diversi giovani in giro per il mondo con l’auspicio di potersi affidare a loro un giorno.