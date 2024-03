Lazio, la tenacia di Lotito ha vinto ancora | Strappato il ‘si’: un top player è pronto a firmare

Il presidente Lotito sembra vicino ad un importante colpo per la sua Lazio. Dopo una lunga trattativa la fumata bianca appare in dirittura d’arrivo

La stagione della Lazio è caratterizzata da notevoli alti e bassi. La squadra di Sarri nel corso di quest’annata è stata in grado di battere il Bayern Monaco ma al tempo stesso ha perso su campi come Salerno e Lecce. Un trend che almeno in campionato non sta per niente fruttando visto che al momento Immobile e compagni sono lontani dall’obiettivo quarto posto.

In Champions League invece la compagine capitolina si sta ben distinguendo e per certi versi sta andando oltre le più rosee aspettative. A prescindere da ciò restano le perplessità per un rendimento altalenante e al contempo inspiegabile per una formazione che può vantare diversi giocatori di un certo spessore.

Ovviamente non era semplice confermarsi dopo il secondo posto dello scorso anno. Probabilmente è scattato anche un po’ di appagamento che ha portato ad un rilassamento che in campo si è fatto sentire. Inoltre alcuni dei nuovi hanno avuto bisogno di un tempo di inserimento più lungo del previsto.

Per quanto concerne invece i giocatori che militano già da qualche anno sono sopraggiunti dei malumori legati ai rinnovi contrattuali. Risolte le situazioni di Luis Alberto e Provedel adesso è il momento di mettere un punto alle questioni Felipe Anderson e Zaccagni. Soprattutto quest’ultimo nei mesi scorsi sembrava allontanarsi dalla Capitale.

Lazio-Zaccagni: tentativo di riavvicinamento per il rinnovo

A quanto pare invece la situazione è mutata nuovamente e si sono aperti degli spiragli per il prolungamento del contratto che scade nel 2025. Dopo i malumori esternati a più riprese dall’agente dell’esterno biancoceleste la società è corsa ai ripari presentando una nuova offerta con l’auspicio che possa essere quella giusta.

Le parti dovrebbero incontrarsi a breve in modo tale da non trascinare ulteriormente una situazione che va avanti da diversi mesi e che al termine del campionato potrebbe rivelarsi più complicata. Ad un anno dalla scadenza la prossima estate molte squadre si potrebbero fare avanti con delle offerte a ribasso che naturalmente non sarebbero congrue.

Il nuovo accordo con il giocatore: le cifre

Attualmente Zaccagni percepisce quasi 2 milioni di euro. La Lazio vorrebbe arrivare a 3 milioni comprensivi di bonus mentre l’entourage del giocatore chiede qualcosina più e almeno un paio di anni di contratto in più. Dunque c’è una distanza non marcatissima che si può limare solo venendosi incontro.

D’altronde in tutti i matrimoni sono necessari dei compromessi e questo caso non fa eccezione. L’ex calciatore del Verona ha sempre manifestato il suo desiderio di restare a Roma e la società vuole tenerlo visto che si tratta di uno degli uomini più importanti e decisivi della rosa di mister Sarri. Insomma, volere è potere.