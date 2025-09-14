Atalanta U23 – Altamura in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C
La Serie C 2025/2026 entra nel vivo e tra le partite più interessanti della giornata spicca il match tra Atalanta U23 e Altamura, in programma domenica 14 settembre allo stadio “Comunale” di Caravaggio.
Una sfida importante per entrambe le squadre nel Girone A, con tanti giovani talenti pronti a mettersi in mostra.
Ecco tutte le informazioni su dove vedere Atalanta U23 – Altamura in diretta TV e streaming, con orario, canali ufficiali e piattaforme digitali 📡.
📺 Atalanta U23 – Altamura in diretta TV: su quale canale
La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, emittente che detiene i diritti esclusivi della Serie C per la stagione 2025/26.
✅ Canale TV: Sky Sport canale 254
🗓️ Data: domenica 14 settembre 2025
🕒 Orario calcio d’inizio: ore 15:00
🏟️ Stadio: Comunale, Caravaggio (BG)
Sky garantirà la copertura completa dell’incontro con telecronaca, analisi e immagini in alta definizione. Un appuntamento da non perdere per i tifosi di entrambe le squadre!
💻 Atalanta U23 – Altamura in streaming: tutte le opzioni online
Per chi preferisce seguire la partita in mobilità o su dispositivi digitali, è disponibile la diretta streaming ufficiale attraverso le piattaforme Sky:
📱 Sky Go – incluso per tutti gli abbonati Sky, accessibile via smartphone, tablet o PC
🌐 NOW – la piattaforma streaming di Sky, fruibile anche con pass giornalieri o mensili
👉 Un modo comodo e flessibile per seguire Atalanta U23 – Altamura in tempo reale, ovunque ti trovi.