Serie D Girone I, 2a giornata: prima vittoria per il Messina. Bene Gela e Reggina ​​

L’Athletic Palermo vince la sua prima storica partita in Serie D: battuta al Velodromo la Vigor Lamezia. La Reggina vince con la Nissa e riscatta il ko della prima giornata. Bene anche Messina e Gela che battono rispettivamente Sancatalndese e Ragusa nei derby siciliani.

I RISULTATI

Acireale – Savoia: FINALE 1 – 1

Milazzo – Igea Virtus: FINALE 2 – 2





Paternò – Gelbison: FINALE 0 – 0

Reggina – Nissa: FINALE 1 – 0

Sambiase – Castrum Favara: FINALE 1 – 1

Gela – Ragusa: FINALE 2 – 0

Athletic Palermo – Vigor Lamezia: FINALE 2 – 1

Enna – Vibonese: FINALE 2 – 2

Sancataldese – Messina: FINALE 1 – 3