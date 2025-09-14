Serie D Girone I, 2a giornata: prima vittoria per il Messina. Bene Gela e Reggina
L’Athletic Palermo vince la sua prima storica partita in Serie D: battuta al Velodromo la Vigor Lamezia. La Reggina vince con la Nissa e riscatta il ko della prima giornata. Bene anche Messina e Gela che battono rispettivamente Sancatalndese e Ragusa nei derby siciliani.
I RISULTATI
Acireale – Savoia: FINALE 1 – 1
Milazzo – Igea Virtus: FINALE 2 – 2
Paternò – Gelbison: FINALE 0 – 0
Reggina – Nissa: FINALE 1 – 0
Sambiase – Castrum Favara: FINALE 1 – 1
Gela – Ragusa: FINALE 2 – 0
Athletic Palermo – Vigor Lamezia: FINALE 2 – 1
Enna – Vibonese: FINALE 2 – 2
Sancataldese – Messina: FINALE 1 – 3