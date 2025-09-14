Athletic Palermo, prima storica vittoria in Serie D: battuta la Vigor Lamezia (2 - 1) ​​

L’Athletic Palermo vince la sua prima partita in Serie D: i nerorosa hanno battuto per 2 – 1 la Vigor Lamezia al Velodromo. Primi storici tre punti per il club palermitano che adesso ha 4 punti in classifica (la prima giornata l’aveva visto pareggiare a Messina).

Primo tempo frizzante e ricco di emozioni che l’Athletic conduce e finisce in vantaggio per 2 – 1: per i nerorosa sono andati in rete Bustos al 3′ (primo gol in D dell’Athletic), e Micoli al 10′. Gli ospiti non hanno mollato e hanno accorciato le distanze con Tandara.

Nella ripresa ritmi più bassi: i padroni di casa provano a trovare il gol della sicurezza non riuscendoci. Discorso simile per i calabresi che pur provandoci non hanno centrato il pareggio, perdendo dunque la prima partita della loro stagione. L’espulsione di Varela nel finale non ha inficiato ai fini del risultato finale.





Il prossimo impegno dell’Athletic Club Palermo è in programma domenica 21 settembre in casa della Sancataldese.

Il tabellino

ATHLETIC CLUB PALERMO-VIGOR LAMEZIA 2-1

Marcatori: 3’pt Bustos, 10’pt Micoli, 27’pt rig. Tandara

ATHLETIC CLUB PALERMO (4-3-1-2): Greliak; Rampulla (44’st Panaro), Sanchez, Crivello, Mazzotta; Bongiovanni (16’st Anzelmo), Maurino, Lores Varela; Faccetti (25’ st Zalazar); Bustos (34’st Bonfiglio), Micoli (27’st Martinez). A disp.: Bitzinis, Torres, Concialdi, Matera. All.: Ferraro

VIGOR LAMEZIA (3-5-2): Verdosci; Amendola (32’st Spanò), Sanzone, Montebugnoli; Colella, Staiano, Coppola (22’st Marcellino), D’Anna (7’st La Vecchia), Guerrisi (36’st Rossi; 48’st Del Pin); Tandara, Mascari. A disp.: Ianni, Simonetta, Lanciano, Sardo. All.: Foglia Manzillo

