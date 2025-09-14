Palermo, prima vittoria in trasferta: col Südtirol è 0 – 2

Seconda vittoria in campionato per il Palermo, la prima lontano dal “Barbera”. Contro il Südtirol i rosanero disputano una gara sporca ma efficace, sbloccata subito da Pohjanpalo che indirizza il match sui binari giusti.

Gli altoatesini provano a reagire con alcune conclusioni dalla distanza, soprattutto di Mallamo, ma il Palermo resta cinico: in contropiede chiude la partita ancora con Pohjanpalo, bravo a finalizzare dopo una giocata da applausi di Palumbo, capace di mandare fuori giri Kopfler con un tunnel da grande palcoscenico. Uno 0 – 2 che porta fiducia, complice anche il primo posto in classifica, in vista della prossima sfida con il Bari.

ORE 19.07 – FINE DELLA PARTITA.





45′ s.t. – 4 minuti di recupero.

44′ s.t. – Ammonito Martini per un fallo su Palumbo.

41′ s.t. – Il Palermo prova ad addormentare la partita adesso: possesso palla per i rosa.

37′ s.t. – Cambi per il Sudtirol: fuori Merkaj ed El Kaouakibi, dentro Italeng e Brik.

35′ s.t. – DOPPIETTA DI POHJANPALO. Contropiede micidiale del Palermo: Blin recupera, Palumbo s’inventa un tunnel da altri palconsenici, porta palla per 70 metri e serve Pohjanpalo. Per il finlandese è un gioco da ragazzi insaccare col mancino.

31′ s.t. – Ultimi cambi per il Palermo: fuori Le Douaron, Augello e Ranocchia. Dentro Palumbo, Veroli e Blin.

30′ s.t. – Ammonito Mallamo per un fallo su Bani.

28′ s.t. – Ennesima conclusione di Mallamo deviata ed ennesimo calcio d’angolo per il Südtirol.

26′ s.t. – Le Douaron riceve da Ranocchia e da buona posizione dentro l’area di rigore prova la botta di sinistro. Il francese tira col corpo alto e la palla termina sopra la traversa. Buona occasione per i rosanero.

24′ s.t. – Ammonizione per Augello.

22′ s.t. – Mallamo prova la punizione sopra la barriera ma Joronen osserva la sfera uscire alta sopra la traversa, non di molto.

21′ s.t. – Altra punizione, stavolta dai 16 metri, per il Südtirol.

20′ s.t. – Punizione da posizione defilata per il Südtirol che Mallamo scodellerà in mezzo.

18′ s.t. – Sostituzione anche per il Palermo: fuori Gyasi, dentro Gomes.

17′ s.t. – Cambi per il Südtirol: fuori Tait e Tronchin, dentro Molina e Martini.

16′ s.t. – Confusione nell’area di rigore del Palermo che termina con un tiro debole di Odogwu, ma il Südtirol adesso ci prova.

15′ s.t. – Ennesimo calcio d’angolo della partita per il Südtirol.

12′ s.t. – Ceccaroni pesca Gyasi con un lancio millimetrico. Il ghanese calcia a lato col mancino a pochi passi da Adamonis.

10′ s.t. – Cambio nel Palermo: fuori Peda, che era ammonito, dentro Diakite.

9′ s.t. – Altro recupero del Palermo con Segre che inizia il contropiede servendo Pohjanpalo. Palla poi per Le Douaron che prova la conclusione, ma la palla è debole.

6′ s.t. – Potenziale pericolo per il Palermo: Gyasi recupera palla e serve largo Augello, che però non è preciso nel cross.

3′ s.t. – Sugli sviluppi della punizione è pericoloso Pietrangeli che colpisce di testa da distanza ravvicinata, pallone alto sopra la traversa.

2′ s.t. – Ammonito Peda. Secondo difensore ammonito dopo Bani per i rosanero. Punizione pericolosa per il Sudtirol.

1′ s.t. – Subito sostituzione per il Südtirol: fuori Pecorino, dentro Odogwu.

ORE 18.17 – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

ORE 18.02 – FINE PRIMO TEMPO.

45′ p.t. – Merkaj si gira in un fazzoletto e prova a battere Joronen. Il portiere finlandese però è attento e mette, ancora una volta, in calcio d’angolo.

44′ p.t. – Le Douaron mette in porta per il gol dello 0-2, ma la palla aveva superato la linea di fondo. Niente gioia per i rosanero.

43′ p.t. – Mallamo riceve palla dal limite dell’area di rigore, si accentra e tira. Palla deviata in calcio d’angolo, l’ennesimo della gara.

40′ p.t. – Angolo del Sudtirol che si conclude con un nulla di fatto: minaccia ben gestita dalla difesa rosanero.

38′ p.t – Azione confusionaria del Palermo che si conclude con una conclusione dalla distanza di Ranocchia nelle braccia di Adamonis.

36′ p.t. – Altro tiro dalla distanza del Sudtirol, stavolta di Pietrangeli: palla altissima sopra la traversa.

34′ p.t. – Mallamo prova a sorprendere Joronen dalla distanza, ma il tiro e debole e non crea difficoltà al portiere finlandese.

31′ p.t. – Pressing alto del Palermo che prova a confondere i centrali altoatesini. Il Südtirol esce però da una situazione scomoda e guadagna una rimessa laterale.

26′ p.t – Gyasi prova a liberarsi in area di rigore ma commette fallo secondo La Penna. Punizione per il Südtirol.

24′ p.t. – Altro angolo per il Südtirol che prova adesso spinge: sugli sviluppi un traversone finisce tra le braccia di Joronen.

22′ p.t. – Punizione per il Südtirol messa in angolo da Pohjanpalo. Sul corner non è pericolosa la squadra di Castori che non spaventa Joronen.

21′ p.t. – Ammonito Bani per un fallo su Merkaj.

20′ p.t. – Augello scodella un calcio di punizione in area di rigore. Colpisce Pohjanpalo ma non riesce a dare forza e misura. Palla addirittura in rimessa laterale.

18′ p.t. – Il Südtirol ci prova con una rimessa laterale gettata in area, ma la difesa del Palermo è reattiva e allontana la minaccia.

16′ p.t. – Punizione per il Palermo: Ranocchia incaricato a mettere in mezzo.

15′ p.t. – Pohjanpalo gestisce un pallone al limite dell’area e lo scarica dietro per Ranocchia. Il tiro del 10 rosanero viene deviato in calcio d’angolo.

13′ p.t. – Spinta di Tait su Augello: punizione per il Palermo.

11′ p.t. – Il Südtirol arriva sul fondo con El Kaouakibi, il suo cross rasoterra viene però messo in fallo laterale dalla retroguardia rosanero.

8′ p.t. – Cross dalla sinistra di Augello per Pierozzi, che tira sulla schiena dell’avversario. La deviazione, però, non viene vista e si riparte dal fondo.

6′ p.t. – Il Palermo gestisce con ordine il possesso del pallone in questa prima fase.

4′ p.t. – Il Südtirol prova ad affacciarsi dalle parti di Joronen, ma Merkaj non arriva sul pallone e la sfera scivola sul fondo.

2′ p.t. – GOL DI POHJANPALO. Calcio d’angolo perfetto di Ranocchia che pesca Le Douaron sul primo palo. Il francese la spizza sul secondo dove è tutto solo Pohjanpalo, che insacca di testa alle spalle di Adamonis.

ORE 17.16 – Inizia la partita.

Si torna in campo dopo la sosta. Il Palermo, reduce dal pari casalingo contro il Frosinone, affronta la prima trasferta in campionato contro il Südtirol, squadra che ha gli stessi punti dei rosa. A partire dalle ore 17.15, la diretta testuale del match su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)

SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 28 Kofler, 19 Pietrangeli, 5 Masiello; 94 El Kaouakibi, 21 Tait (C), 18 Tronchin, 8 Mallamo, 24 S. Davì; 33 Merkaj, 9 Pecorino.

A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 6 Martini, 7 Zedadka, 11 Italeng, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik, 79 Molina, 90 Odogwu.

Allenatore: Castori.

PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 11 Gyasi; 20 Pohjanpalo.

A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: La Penna Federico (Roma 1);

Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio);

Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone);

Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma);

VAR: Doveri Daniele (Roma 1);

AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).

