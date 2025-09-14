Südtirol – Palermo, le formazioni ufficiali
Due novità di formazione nel Palermo rispetto alla gara contro il Frosinone. In difesa c’è Peda al posto di Diakité, mentre sulla trequarti spazio a Le Douaron accanto a Gyasi e dietro a Pohjanpalo. Brunori va in panchina.
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio alle 17.15)
SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 28 Kofler, 19 Pietrangeli, 5 Masiello; 94 El Kaouakibi, 21 Tait (C), 18 Tronchin, 8 Mallamo, 24 S. Davì; 33 Merkaj, 9 Pecorino.
A disposizione: 1 Poluzzi, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 6 Martini, 7 Zedadka, 11 Italeng, 17 Casiraghi, 23 F. Davì, 46 Brik, 79 Molina, 90 Odogwu.
Allenatore: Castori.
PALERMO (3-4-2-1): 66 Joronen; 29 Peda, 13 Bani, 32 Ceccaroni; 27 Pierozzi, 8 Segre (C), 10 Ranocchia, 3 Augello; 21 Le Douaron, 11 Gyasi; 20 Pohjanpalo.
A disposizione: 30 Avella, 63 Balaguss, 5 Palumbo, 6 Gomes, 9 Brunori, 14 Vasic, 17 Giovane, 23 Diakité, 28 Blin, 31 Corona, 72 Veroli.
Allenatore: Inzaghi.
Arbitro: La Penna Federico (Roma 1);
Primo assistente: Passeri Matteo (Gubbio);
Secondo assistente: Santarossa Davide (Pordenone);
Quarto ufficiale: Gianquinto Edoardo (Parma);
VAR: Doveri Daniele (Roma 1);
AVAR: Cosso Francesco (Reggio Calabria).
3 thoughts on “Südtirol – Palermo, le formazioni ufficiali”
Forza palermo e basta chiunque giochi…sempre forza palermo…attassatori seriali!!!
Per Rosanero…Indaghi ti ha proprio ascoltato, non c’è che dire…ahahahaah!!
Inzaghi chi tii vivisti?