La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone
Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, l’arbitro designato per Südtirol-Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2025/26. Per il fischietto romano si tratta del settimo incrocio con i rosanero, anche se uno resta particolarmente impresso nella memoria dei tifosi.
La Penna, infatti, diresse Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/18. Una partita passata alla storia per i famosi palloni buttati in campo dai giocatori ciociari durante un’azione d’attacco dei rosanero. Da quell’episodio, in ben sette anni, l’arbitro non ha più incrociato il Palermo.
Il bilancio complessivo è in equilibrio: due vittorie (contro Cittadella e Bari nella stagione 2013/14), due pareggi (uno con il Frosinone e uno con la Cremonese, entrambi nel 2017/18) e due sconfitte, tra cui quella con l’Empoli, sempre nella stagione 2017/18. L’ultimo precedente, quello con i gialloblù, resta però di gran lunga il più ricordato e discusso.
La designazione completa
SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15
LA PENNA
PASSERI – SANTAROSSA
IV: GIANQUINTO
VAR: DOVERI
AVAR: COSSO
29 thoughts on “La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone”
La Penna arbitro e Doveri al VAR, non è messa bene questa partita
Poi questi articoli +++++ ++++++++ +++++++++
di nuovo? Con il sesto nickname di giornata? Ho capito che per lei scrivere qui è diventata una malattia…. Decida un nickname unico ed eviti insulti e livore, magari guarisce (gm)
il fatto che un arbitro del genere arbitri ancora, anzi, arbitri e abbia arbitrato, la dice lunga sullo stato in cui versa il calcio
L’arbitro della VERGOGNA!!!!
Un fank!
Ma come si è permesso Rocchi a mandarci questo fa*****to?
Un incubo.
Designazione tanto folle da accreditare la sensazione che CityGroup non abbia alcun peso politico in Federazione.
Peccato, non l’abbiano mandato al Renzo Barbera. L’avremmo subissato di fischi. Indisponente, ignorante e in mala fede.
Non avrebbero mai avuto il coraggio di farlo
si può dire “uno s****zo” non penso sia un termine da censura.
Si può dire anche di peggio quando ci si riferisce a questo squallido personaggio
La società dovrebbe farsi sentire. Un arbitro indecente .
La Penna sappiamo che indecente. Ma altrettanto indecente è la designazione di Rocchi. Che mette in difficoltà lo stesso La Penna. Che o fa l’arbitraggio perfetto o potrà essere attaccato o dal Palermo o dal Sud Tirol
Ne parliamo lunedì. Certo che riproporre questa figura lascia davvero senza parole . A malapena sopporto la sua presenza quando viene designato per le altre squadre. Figuriamoci vederlo arbitrare il Palermo. Roba da matti.
Tranquilli signori, anche questo tabù sarà sfatato.
Vinceremo anche con La Penna in campo perché noi SIAMO IL PALERMO e quest’ anno siamo i più forti!!!!!
Spero veramente che tu abbia ragione, ma ritengo comunque questa designazione inappropriata. Qualunque cosa succeda, prevedo polemiche.
Il piu’ raccomandato nella storia degli arbitri italiani e come cornutaggine e’ secondo solo a Gonella, se la giocano!
sergio gonella è inarrivabile.
Se tutto va bene perderemo con questo str………
Provocatorio
Comunque andrà qualcuno si lamenterà
Oltre ai palloni in campo ci sarebbe il rigore prima non dato poi dato su segnalazione del guardalinee e poi revocato VAR composto dai giocatori del Frosinone. Designazione, per non dire altro, inopportuna
ricordo ancora il sacrosanto rigore poi ritrattato quando si vide circondato dai giocatori del Frosinone…arbitro di polso
Vergogna.. Palermo non deve dimenticare MAI. Soprattutto la lega che poi lo promuove pure… Schifo.
Domenica si perde! Questo e’ palesemente contro il Palermo ! Per chi non ricorda….. un dipendente di Stirpe ai tempi del fattaccio!!!
Arbitro cor+++++…sospeso per un anno per compensazioni fittizie e Ristori inventati è troppo raccomandato per essere ancora in attività!
ma tutto ha un karma e allungandare ne vedremo delle belle ma Frosinone sportiva e la terna arbitrale fecero una pessima e penosa figura quella sera! Per noi tutti è la notte dei palloni….ma la vendetta è un piatto che si serve freddo auguro a Maiello e Company tanta sciagura!