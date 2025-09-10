La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone ​​

Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, l’arbitro designato per Südtirol-Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2025/26. Per il fischietto romano si tratta del settimo incrocio con i rosanero, anche se uno resta particolarmente impresso nella memoria dei tifosi.

La Penna, infatti, diresse Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/18. Una partita passata alla storia per i famosi palloni buttati in campo dai giocatori ciociari durante un’azione d’attacco dei rosanero. Da quell’episodio, in ben sette anni, l’arbitro non ha più incrociato il Palermo.

Il bilancio complessivo è in equilibrio: due vittorie (contro Cittadella e Bari nella stagione 2013/14), due pareggi (uno con il Frosinone e uno con la Cremonese, entrambi nel 2017/18) e due sconfitte, tra cui quella con l’Empoli, sempre nella stagione 2017/18. L’ultimo precedente, quello con i gialloblù, resta però di gran lunga il più ricordato e discusso.





La designazione completa

SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15

LA PENNA

PASSERI – SANTAROSSA

IV: GIANQUINTO

VAR: DOVERI

AVAR: COSSO

