La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone ​​

La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone

Redazione 10/09/2025 12:16

Sarà Federico La Penna, della sezione di Roma, l’arbitro designato per Südtirol-Palermo, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2025/26. Per il fischietto romano si tratta del settimo incrocio con i rosanero, anche se uno resta particolarmente impresso nella memoria dei tifosi.

La Penna, infatti, diresse Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B 2017/18. Una partita passata alla storia per i famosi palloni buttati in campo dai giocatori ciociari durante un’azione d’attacco dei rosanero. Da quell’episodio, in ben sette anni, l’arbitro non ha più incrociato il Palermo.

Il bilancio complessivo è in equilibrio: due vittorie (contro Cittadella e Bari nella stagione 2013/14), due pareggi (uno con il Frosinone e uno con la Cremonese, entrambi nel 2017/18) e due sconfitte, tra cui quella con l’Empoli, sempre nella stagione 2017/18. L’ultimo precedente, quello con i gialloblù, resta però di gran lunga il più ricordato e discusso.


La designazione completa

SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15

LA PENNA

PASSERI – SANTAROSSA

IV:       GIANQUINTO

VAR:      DOVERI

AVAR:      COSSO

LEGGI ANCHE

PALERMO, INIZIA IL TOUR DE FORCE

29 thoughts on “La Penna torna ad arbitrare il Palermo sette anni dopo i ‘palloni’ di Frosinone

      1. di nuovo? Con il sesto nickname di giornata? Ho capito che per lei scrivere qui è diventata una malattia…. Decida un nickname unico ed eviti insulti e livore, magari guarisce (gm)

        Rispondi

  2. il fatto che un arbitro del genere arbitri ancora, anzi, arbitri e abbia arbitrato, la dice lunga sullo stato in cui versa il calcio

    Rispondi

  8. Peccato, non l’abbiano mandato al Renzo Barbera. L’avremmo subissato di fischi. Indisponente, ignorante e in mala fede.

    Rispondi

    1. La Penna sappiamo che indecente. Ma altrettanto indecente è la designazione di Rocchi. Che mette in difficoltà lo stesso La Penna. Che o fa l’arbitraggio perfetto o potrà essere attaccato o dal Palermo o dal Sud Tirol

      Rispondi

  11. Ne parliamo lunedì. Certo che riproporre questa figura lascia davvero senza parole . A malapena sopporto la sua presenza quando viene designato per le altre squadre. Figuriamoci vederlo arbitrare il Palermo. Roba da matti.

    Rispondi

  12. Tranquilli signori, anche questo tabù sarà sfatato.
    Vinceremo anche con La Penna in campo perché noi SIAMO IL PALERMO e quest’ anno siamo i più forti!!!!!

    Rispondi

    1. Spero veramente che tu abbia ragione, ma ritengo comunque questa designazione inappropriata. Qualunque cosa succeda, prevedo polemiche.

      Rispondi

  13. Il piu’ raccomandato nella storia degli arbitri italiani e come cornutaggine e’ secondo solo a Gonella, se la giocano!

    Rispondi

  17. Oltre ai palloni in campo ci sarebbe il rigore prima non dato poi dato su segnalazione del guardalinee e poi revocato VAR composto dai giocatori del Frosinone. Designazione, per non dire altro, inopportuna

    Rispondi

  18. ricordo ancora il sacrosanto rigore poi ritrattato quando si vide circondato dai giocatori del Frosinone…arbitro di polso

    Rispondi

  20. Domenica si perde! Questo e’ palesemente contro il Palermo ! Per chi non ricorda….. un dipendente di Stirpe ai tempi del fattaccio!!!

    Rispondi

  21. Arbitro cor+++++…sospeso per un anno per compensazioni fittizie e Ristori inventati è troppo raccomandato per essere ancora in attività!

    Rispondi

  22. ma tutto ha un karma e allungandare ne vedremo delle belle ma Frosinone sportiva e la terna arbitrale fecero una pessima e penosa figura quella sera! Per noi tutti è la notte dei palloni….ma la vendetta è un piatto che si serve freddo auguro a Maiello e Company tanta sciagura!

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *