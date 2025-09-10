L'Athletic Club Palermo giocherà domenica al Velodromo: arriva l'omologazione ​​

L’Athletic Club Palermo disputerà al Velodromo la sua prima gara casalinga in Serie D, in programma domenica 14 settembre alle ore 16.00 contro la Vigor Lamezia. Manca soltanto l’ufficialità formale, ma tutti i passaggi necessari sono stati completati e si attende soltanto la firma definitiva, attesa nelle prossime ore.

Si tratta di un traguardo importante per la società del presidente Gaetano Conte e del direttore generale Giorgio Perinetti, che segna la fine di un lungo peregrinare. La scorsa stagione di Eccellenza, culminata con la promozione, era stata infatti giocata interamente al campo comunale “Favazza” di Terrasini, spesso a porte chiuse e senza la possibilità di accogliere il pubblico sugli spalti.

Per la sfida di domenica contro la Vigor Lamezia, a causa di alcune criticità ancora da risolvere, non sarà possibile consentire l’accesso ai tifosi nerorosa. Tuttavia, il ritorno al Velodromo rappresenta comunque un primo passo avanti per una squadra che sta consolidando la propria identità e che punta a diventare un punto di riferimento per la città, anche attraverso lo sviluppo del settore giovanile. Le partite casalinghe successive, invece, saranno regolarmente aperte al pubblico, una volta superati gli ultimi ostacoli burocratici.





Quella di domenica sarà dunque la prima gara interna della stagione: l’Athletic Palermo, infatti, ha già debuttato in Coppa Italia a Milazzo e in campionato a Messina.

