L’Athletic Club Palermo giocherà domenica al Velodromo: arriva l’omologazione
L’Athletic Club Palermo disputerà al Velodromo la sua prima gara casalinga in Serie D, in programma domenica 14 settembre alle ore 16.00 contro la Vigor Lamezia. Manca soltanto l’ufficialità formale, ma tutti i passaggi necessari sono stati completati e si attende soltanto la firma definitiva, attesa nelle prossime ore.
Si tratta di un traguardo importante per la società del presidente Gaetano Conte e del direttore generale Giorgio Perinetti, che segna la fine di un lungo peregrinare. La scorsa stagione di Eccellenza, culminata con la promozione, era stata infatti giocata interamente al campo comunale “Favazza” di Terrasini, spesso a porte chiuse e senza la possibilità di accogliere il pubblico sugli spalti.
Per la sfida di domenica contro la Vigor Lamezia, a causa di alcune criticità ancora da risolvere, non sarà possibile consentire l’accesso ai tifosi nerorosa. Tuttavia, il ritorno al Velodromo rappresenta comunque un primo passo avanti per una squadra che sta consolidando la propria identità e che punta a diventare un punto di riferimento per la città, anche attraverso lo sviluppo del settore giovanile. Le partite casalinghe successive, invece, saranno regolarmente aperte al pubblico, una volta superati gli ultimi ostacoli burocratici.
Quella di domenica sarà dunque la prima gara interna della stagione: l’Athletic Palermo, infatti, ha già debuttato in Coppa Italia a Milazzo e in campionato a Messina.
4 thoughts on “L’Athletic Club Palermo giocherà domenica al Velodromo: arriva l’omologazione”
Sicuramente un buon passo iniziale. Per restare in contatto con la città e provare a radicarsi nel territorio. Un’altro passo importante a mio parere sarebbe quello di aver colori sociali propri e che non richiamino il rosanero. Colore da lasciare al Palermo per avere ciascuno una propria identità. Troppo rosanero. Magari sarà fatto più avanti.
bravi
Accolgo con gioia la notizia! L’Athletic ha bisogno del suo stadio e il velodromo ha bisogno di essere utilizzato per non cadere in disuso e quindi in decadenza.
Ho sempre sognato, fra l’altro, una seconda squadra a Palermo e spero possa presto fare il salto di categoria ed entrare nel professionismo. Sui colori é vero che in qualcosa deve distinguersi dal Palermo ma io lascerei volentieri il rosanero. Penso alla Sampdoria, blu e cerchiata da una fascia continua rossonera bordata di bianco. Il blu e il cerchio rosso richiamano gli stessi colori del Genoa ma se ne distinguono per la composizione col bianco e col nero. Ecco, io disegnerei per l’Athletic una maglia azzurra come il cielo, in segno di una nuova speranza per la nostra città (da apprezzare la loro grande attenzione a creare il settore giovanile, incluso quello femminile! Al riguardo secondo me stanno facendo meglio ancora del Palermo FC) e due cerchi rosa e nero spezzati dal bianco.
In sintesi: i colori dell’Athletic Club Palermo dovrebbero essere l’azzurro, il bianco, il rosa e il nero. Almeno così la vedo io, fraterosanero 😇
Magari il Direttore se ne potrebbe fare portavoce!
Trattasi, per ora, soltanto di un’autorizzazione temporanea per la partita di domenica prossima (peraltro senza pubblico, perché il Velodromo, a cominciare dalla tribuna coperta, è da anni ed ancora un cantiere), in quanto persiste una situazione di inadeguato avvallamento del terreno di gioco.
Sono in corso lavori per cercare di convincere la FIGC a definire e concedere l’omologazione per l’intera stagione.