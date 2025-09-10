Giovane: "A Palermo ho trovato un grande gruppo. Posso fare più ruoli" ​​

Parla Samuel Giovane. Il nuovo acquisto del Palermo è stato presentato ufficialmente in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta. Il centrocampista ha toccato diversi temi: dal suo ruolo in campo alle prime impressioni da giocatore rosanero.

“Da quando gioco tra i professionisti ho ricoperto diversi ruoli: l’anno scorso ho fatto il centrocampista, ma posso adattarmi anche sulla fascia. Sono a completa disposizione”, ha esordito Giovane.

Parlando del suo arrivo a Palermo, ha raccontato: “Quando è partita la trattativa ero in ritiro a Bergamo. È durata un po’, ma alla fine sono felice di essere qui. Palermo è una piazza importante, ambiziosa come me. Desplanches? Siamo molto amici, mi ha parlato benissimo della città e della squadra”.





Sul piano tecnico e personale, Giovane ha aggiunto: “L’anno scorso, al Druso, ho segnato il mio primo gol tra i professionisti con la maglia della Carrarese. Mi capita spesso di arrivare al tiro, perché mi piace inserirmi, ma so che devo migliorare sotto porta. Ringrazio Castori per la fiducia e l’esperienza che mi ha dato: è un allenatore molto esperto. Chissà, magari riuscirò a segnargli ancora contro!”.

La pausa per le nazionali gli è servita per integrarsi meglio: “Ho approfittato della sosta per spingere forte. A dirla tutta, mi sembra di essere qui da metà stagione. Conoscevo già Ceccaroni e Palumbo, ma ho trovato un gruppo davvero composto da bravi ragazzi. Anche Inzaghi mi sta aiutando molto”.

Infine, un pensiero al “Barbera” e al numero scelto: “Ho già giocato tre volte al Barbera, ma vederlo pieno, come contro il Frosinone, è stato qualcosa di incredibile. Il 17? Mi piace, e poi gli altri numeri che ho usato in passato erano già occupati. Ho 22 anni, sulla carta sono ancora giovane, ma non mi sento tale: ho già alle spalle tre stagioni in cui ho giocato con continuità”.

