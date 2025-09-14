Palermo, il messaggio della CN12: "Allo stadio con i nostri fratelli non residenti" ​​

I tifosi del Palermo hanno risposto alla grande anche per la trasferta di Bolzano. Il settore ospiti è colorato di rosanero nonostante l’intempestivo divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. Anche gli ultras hanno in qualche modo sostenuto la squadra.

Sui social, la Curva Nord 12 ha pubblicato un messaggio: “Il nostro sostegno non mancherà, ormai è palese l’incompetenza di chi prende certe decisioni e spendere parole è anche superfluo, a due giorni dalla trasferta già organizzata non potete fermarci. La squadra ha ricevuto il nostro sostegno in albergo… e allo stadio con i nostri fratelli non residenti. 𝐋𝐀 𝐃𝐎𝐃𝐈𝐂𝐈 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐈 𝐏𝐈𝐄𝐆𝐀!”.

Ecco il post

