Palermo, il messaggio della CN12: “Allo stadio con i nostri fratelli non residenti”
I tifosi del Palermo hanno risposto alla grande anche per la trasferta di Bolzano. Il settore ospiti è colorato di rosanero nonostante l’intempestivo divieto di trasferta per i residenti in Sicilia. Anche gli ultras hanno in qualche modo sostenuto la squadra.
Sui social, la Curva Nord 12 ha pubblicato un messaggio: “Il nostro sostegno non mancherà, ormai è palese l’incompetenza di chi prende certe decisioni e spendere parole è anche superfluo, a due giorni dalla trasferta già organizzata non potete fermarci. La squadra ha ricevuto il nostro sostegno in albergo… e allo stadio con i nostri fratelli non residenti. 𝐋𝐀 𝐃𝐎𝐃𝐈𝐂𝐈 𝐍𝐎𝐍 𝐒𝐈 𝐏𝐈𝐄𝐆𝐀!”.
