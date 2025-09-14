Primavera, debutto con pareggio per il Palermo: a Crotone è 1 - 1 ​​

Debutto con pareggio per il Palermo. La sfida contro il Crotone, valida per la prima giornata del campionato Primavera 2, è finito 1 – 1.

Al 13′ Nicolosi ha regalato il vantaggio ai rosanero, superando il portiere avversario con un tiro dal limite dell’area di rigore. Sinopoli ha ripristinato la parità al minuto 76′. Un buon punto in trasferta, dunque, per il Palermo.

Del Grosso ha schierato dal primo minuto i quattro giovani che hanno svolto il ritiro con la squadra di Inzaghi: Nicolosi (che ha segnato), Avena, Squillacioti e Brutto.





Del Grosso ha così commentato la gara: “La squadra ha interpretato bene la partita. Nel primo tempo siamo rimasti compatti e abbiamo riaggredito l’avversario, trovando anche il gol del vantaggio. Nella ripresa il Crotone ha alzato l’intensità e ha raggiunto il pareggio in una situazione fortuita, dove avremmo potuto gestire meglio il possesso. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, tenendo in considerazione anche la componente emotiva visto l’esordio in campionato. Si tratta di un gruppo nuovo, c’è ancora molto lavoro da fare”.

