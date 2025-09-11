Südtirol – Palermo, le probabili formazioni: novità sulla trequarti
(AGGIORNATO L’11 SETTEMBRE, ORE 11.45). Ecco le probabili formazioni di Südtirol – Palermo, match valido per la 3a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento domenica 14 settembre, alle ore 17.15, stadio Druso di Bolzano):
SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Odogwu, Pecorino.
Indisponibili: Merkaj, Veseli
Squalificati: /
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (Diakité), Bani, Ceccaroni; Pierozzi (Gyasi), Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.
Indisponibili: Gomis, Bardi
Squalificati: /
Inzaghi sta valutando un paio di cambi di formazione in vista della sfida di domenica contro il Südtirol. Il Palermo si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force, con partite ogni quattro giorni fino al 4 ottobre, e l’allenatore intende cominciare a sfruttare la profondità dell’organico con rotazioni ragionate. Gli unici indisponibili sono i portieri, Gomis e Bardi.
DIFESA
Tra i pali sarà confermato Joronen. In difesa Bani e Ceccaroni sembrano sicuri del posto, mentre sul centrodestra potrebbe esserci una novità: Diakité, reduce da due impegni con la nazionale e da un lungo viaggio, potrebbe partire dalla panchina. Peda è quindi candidato al debutto da titolare.
CENTROCAMPO
Difficile pensare a cambiamenti in un reparto che ha funzionato bene nelle prime due uscite. Gomes e Blin fremono per una chance, ma al momento Segre e Ranocchia restano avanti nelle gerarchie. Per i due francesi, comunque, non dovrebbe mancare spazio dall’inizio nelle prossime gare. Sulle fasce, conferma per Augello a sinistra, mentre a destra è probabile la nuova presenza di Pierozzi.
ATTACCO
La principale novità dovrebbe essere il debutto da titolare di Palumbo. L’ex Modena ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione atletica e la sfida con il Südtirol sembra l’occasione ideale per vederlo partire dall’inizio. A rischio posto c’è Gyasi, che tuttavia potrebbe essere dirottato sulla fascia destra: valutazioni ancora in corso. Nessun dubbio invece su Brunori, confermato sul centrosinistra, e su Pohjanpalo, punto fermo al centro dell’attacco.
6 thoughts on “Südtirol – Palermo, le probabili formazioni: novità sulla trequarti”
3-4-1-2 o 3-5-2? Alla posizione effettiva di Palumbo l’ardua sentenza.
Tutto dipende da come giocherà Ranocchia. Io avrei messo Palumbo play e avrei lasciato Giasy avanti, perché non ho grande fiducia in Ranocchia, ma magari quest’anno ci sorprenderà, perché le qualità ci sono, gli manca una maggiore mobilità, agilità e precisione nel rilancio, ma magari Inzaghi quest’anno, riuscirà a colmare questi suoi limiti. Occhio a Castori che è un ottimo allenatore, ed il Sudtirol non è male come squadra.
secondo me è più probabile che giochi gomes se mette palumbo sulla trequarti al posto di uno tra ranocchia e segre…
Rodri Gomes subentrerà. Forse… Come Blin, del resto.
Pierozzi invece che Giasy e’ una bestemmia
da quale punto di vista dato che è stato il migliore in campo sia con la reggiana che col Frosinone?