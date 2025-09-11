Südtirol – Palermo, le probabili formazioni: novità sulla trequarti

(AGGIORNATO L’11 SETTEMBRE, ORE 11.45). Ecco le probabili formazioni di Südtirol – Palermo, match valido per la 3a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento domenica 14 settembre, alle ore 17.15, stadio Druso di Bolzano):

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Kofler, Pietrangeli, Masiello; El Kaouakibi, Tait, Tronchin, Casiraghi, Davi S.; Odogwu, Pecorino.

Indisponibili: Merkaj, Veseli





Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda (Diakité), Bani, Ceccaroni; Pierozzi (Gyasi), Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Bardi

Squalificati: /

Inzaghi sta valutando un paio di cambi di formazione in vista della sfida di domenica contro il Südtirol. Il Palermo si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force, con partite ogni quattro giorni fino al 4 ottobre, e l’allenatore intende cominciare a sfruttare la profondità dell’organico con rotazioni ragionate. Gli unici indisponibili sono i portieri, Gomis e Bardi.

DIFESA

Tra i pali sarà confermato Joronen. In difesa Bani e Ceccaroni sembrano sicuri del posto, mentre sul centrodestra potrebbe esserci una novità: Diakité, reduce da due impegni con la nazionale e da un lungo viaggio, potrebbe partire dalla panchina. Peda è quindi candidato al debutto da titolare.

CENTROCAMPO

Difficile pensare a cambiamenti in un reparto che ha funzionato bene nelle prime due uscite. Gomes e Blin fremono per una chance, ma al momento Segre e Ranocchia restano avanti nelle gerarchie. Per i due francesi, comunque, non dovrebbe mancare spazio dall’inizio nelle prossime gare. Sulle fasce, conferma per Augello a sinistra, mentre a destra è probabile la nuova presenza di Pierozzi.

ATTACCO

La principale novità dovrebbe essere il debutto da titolare di Palumbo. L’ex Modena ha sfruttato la sosta per migliorare la condizione atletica e la sfida con il Südtirol sembra l’occasione ideale per vederlo partire dall’inizio. A rischio posto c’è Gyasi, che tuttavia potrebbe essere dirottato sulla fascia destra: valutazioni ancora in corso. Nessun dubbio invece su Brunori, confermato sul centrosinistra, e su Pohjanpalo, punto fermo al centro dell’attacco.

LEGGI ANCHE

SÜDTIROL – PALERMO, L’ARBITRO DEL MATCH