Avella: "Non mi aspettavo questa chiamata. Inzaghi è speciale" ​​

Michele Avella, nuovo portiere del Palermo, è stato intervistato per i canali ufficiali della società e ha parlato delle prime sensazioni in quest’avventura rosanero.

“Sono emozionantissimo. Non mi aspettavo questa chiamata, sono carico per aiutare il più possibile – afferma – . Qualsiasi calciatore, quando viene chiamato del Palermo, non può esitare. Ero già pronto a fare le valigie. Voglio lavorare giorno per giorno al massimo per dare una mano alla squadra. La proprietà del Palermo è importante, anche questo ha influito sulla mia scelta”.

Sul rapporto con i compagni di reparto, dice: “Sono speciali, vengo qui per imparare da loro, chiedo spesso consigli, lavoriamo bene insieme. Inzaghi? È una persona dura sul lavoro, molto empatica, mi è sembrato speciale. La Serie B è equilibrata, tutte le partite sono impegnative, bisogna sempre dare il massimo”.





Avella tornerà al “Barbera”, dove ha già giocato da avversario: “È favoloso, non credo di aver vissuto stadi più belli. È sempre emozionante, sono ansioso di tornarci. Sono napoletano, qui ho trovato similitudini, c’è calore e amore. Palermo è una bella città“.

