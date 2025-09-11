Calori: "Venezia e Palermo le più forti, con Inzaghi c'è entusiasmo" ​​

“Venezia e Palermo sono le più forti. Ma non sempre vince la più forte”. Questa l’opinione di Alessandro Calori, intervistato sulla B da Tuttomercatoweb.

“A Palermo vedo entusiasmo – spiega -, Inzaghi ha riportato trentamila persone allo stadio e questo può essere un grande vantaggio. Il Venezia tecnicamente è forte, in tanti scendono dalla A”.

“Poi ci sono le outsider, come potrebbe essere lo Spezia. Ho visto l’Empoli contro il Padova, Popov è un giovane interessante, un ragazzo da seguire”. Infine, la C.





“Nel Girone C il Catania è partito bene, guidato da un allenatore che la categoria la conosce bene. C’è anche il Benevento come il Cerignola. Nel Girone A Vicenza e Brescia lotteranno fino alla fine”.