Palermo, Amauri in città: l’ex rosa visita la squadra e Inzaghi al centro sportivo
Amauri torna a Palermo: l’ex attaccante rosanero è stato ospite al centro sportivo di Torretta, dove ha visitato la squadra, il ds Osti e l’allenatore Filippo Inzaghi, scambiando quattro chiacchiere con i presenti.
Amauri ha vestito la maglia del Palermo per due stagioni, dal 2006 al 2008, diventando uno dei protagonisti della squadra. L’attaccante italo-brasiliano ha collezionato 52 presenze ufficiali con il club siciliano, realizzando 23 gol tra Serie A e Coppa Italia. Nel 2008 si è trasferito alla Juventus lasciando comunque un bellissimo ricordo in Sicilia.
Il video
