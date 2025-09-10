Cremonese, Vardy si presenta: “Nel calcio chiunque può battere chiunque”

“Nel calcio chiunque può battere chiunque“. Jamie Vardy ha pronunciato le prime parole da calciatore della Cremonese: il centravanti che ha scritto la storia con il Leicester e con Claudio Ranieri vincendo la Premier League nel 2016 ha parlato del suo arrivo in Italia.

“L’obiettivo primario è la salvezza, il mantenimento della categoria – afferma, parole riportate da tuttomercatoweb.com -. Anche a Leicester era così, poi chiaramente si cerca di dare il massimo in ogni gara”.

“Oltre a Ranieri ho giocato con Maresca – continua Vardy -. Ho parlato con lui tutta l’estate, ha speso parole bellissime per questa città e la società, da lì in avanti non ho più esitato”.



