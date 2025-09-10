Avellino, importante novità: aumentata la capienza del Partenio-Lombardi

Importante novità in casa Avellino: la Commissione Comunale di Vigilanza ha approvato l’aumento della capienza dello stadio Partenio-Lombardi, una decisione che avrà effetto immediato già a partire dall’incontro con il Monza in programma venerdì 12 settembre alle 20.30.

Si è passati da una capienza di circa 9.000 posti fino a 11.688: i settori interessati sono stati la Tribuna Terminio e la Tribuna Montevergine.

La nota dell’Avellino

La prevendita partirà già con il nuovo aumento di capienza che consentirà allo stadio Partenio – Lombardi di poter ospitare 11688 spettatori. A tal proposito il club intende ringraziare prefettura, questura, vigili del fuco, la terna commissariale, i tecnici del comune, le ditte che hanno reso possibile questo risultato e tutti i membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.



