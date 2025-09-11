CorSport – “Palermo, Osti ha l’ok del City per Bereszynski”
Indipendentemente dalla situazione di Verre, che attualmente non sembra poter essere risolta facilmente, il Palermo potrebbe comunque procedere con un acquisto in difesa. Ci sarebbe, infatti, da Manchester l’ok per chiudere senza la sua cessione.
Lo riporta il Corriere dello Sport spiegando che le esigenze tecniche sono evidenti: lo stesso Osti ha dichiarato che al momento la rosa conta solo cinque difensori per tre posti disponibili, considerando anche la probabile partenza di Diakité per la Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio.
“Affare in dirittura d’arrivo alla vigilia della trasferta di Bolzano”, si legge sul quotidiano. Il costo di un anno di contratto per Bartosz Bereszyński (33 anni), che ha già raggiunto un accordo preliminare con il Palermo e arriverebbe da svincolato, potrebbe essere sostenuto; inoltre, è ancora disponibile un posto “over” nella lista. Si stanno quindi svolgendo le opportune valutazioni.
12 thoughts on “CorSport – “Palermo, Osti ha l’ok del City per Bereszynski””
Bereszynsk imi sembra un ottimo acquisto per la difesa e completare il numero minimo di difensori.Ora lasciamo lo spazio al campo ,vero giudice sovrano.
Peccato che manchi un regista, un sostituto vero di Augello, un portiere decente (uno che avesse già una squadra, per capirci, e non uno disoccupato), una terza punta affidabile, una alternativa a Gyasi.
E che siano rimaste palle al piede come Ranocchia, Diakitè, Le Scarson, Vasic…
Ma sì, accontentiamoci – ché tanto noi palermitani siamo abituati a farlo già nella vita, figuriamoci per il pallone – e pensiamo alle partite sul campo, ché è meglio, non sia mai parlare male di City Group, è lesa maestà…
Concordo su tutta la linea.
nono nickname diverso, per lei ci vuole uno bravo, è meraviglioso constatare come non può stare senza di noi (gm)
Certo che per sopportarti ci vuole una pazienza…ma alla redazione va bene così per i clik e quindi na maciamo squarata….
Ognuno ha il diritto di spendere il proprio denaro come crede. Tuttavia, tralasciando i 150 M€ spesi per la “capofila”, trovo assurdo che il CFG paghi lauti stipendi integrativi a giocatori di cui si è reso “prigioniero” nelle precedenti gestioni (Nikolaou e Insigne tra gli altri) o ad altri prestati per vari motivi (Magnani, Desplanches…) e poi tentenni da giorni su quello (stipendio, non acquisto) di un giocatore svincolato che appare non utile, ma necessario. How do they say in Manchester: “s’agghiuttuni u’sceccu e si cunfunnunu p’i pila ‘ra cura”?
Ah, hanno trovato qualche spicciolo per il Palermo dopo tanta magnanimità nei confronti del Manchester? Andremo in pellegrinaggio da Santa Rosalia per l’ingaggio di un fuoriclasse solo casualmente senza squadra…
Dario, si viri ca chiffari unnai
Ma la vogliamo finire con sta storia del regista?? L’ abbiamo già. Si chiama Verre e guarda caso è fuori rosa. Guarda caso non abbiamo cercato registi in fase di mercato. La mancanza del regista classico è una scelta tecnica fatevi una ragione… E mi riferisco a tutti i tifosi criticoni sempre e comunque! Sui portieri chi volevate Donnarumma? Joronen per la serie B è buono così come Bardi. Non funziona come a fifa e le scelte sono state ponderate anche in relazione alla situazione complessiva dei contratti!
Quando si spendono i soldi degli altri è di una semplicità disarmante.
Oggi il Palermo, fà bene! a cercare di ponderare gli acquisti.
Memore giusto…. giusto… di quanto accaduto in passato.
Saluti.