CorSport - "Palermo, Osti ha l’ok del City per Bereszynski" ​​

Indipendentemente dalla situazione di Verre, che attualmente non sembra poter essere risolta facilmente, il Palermo potrebbe comunque procedere con un acquisto in difesa. Ci sarebbe, infatti, da Manchester l’ok per chiudere senza la sua cessione.

Lo riporta il Corriere dello Sport spiegando che le esigenze tecniche sono evidenti: lo stesso Osti ha dichiarato che al momento la rosa conta solo cinque difensori per tre posti disponibili, considerando anche la probabile partenza di Diakité per la Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio.

“Affare in dirittura d’arrivo alla vigilia della trasferta di Bolzano”, si legge sul quotidiano. Il costo di un anno di contratto per Bartosz Bereszyński (33 anni), che ha già raggiunto un accordo preliminare con il Palermo e arriverebbe da svincolato, potrebbe essere sostenuto; inoltre, è ancora disponibile un posto “over” nella lista. Si stanno quindi svolgendo le opportune valutazioni.



