Athletic Club Palermo, la gara con la Vigor Lamezia si giocherà al Velodromo / UFFICIALE ​​

Si giocherà al Velodromo “Paolo Borsellino” la prima partita casalinga in Serie D dell’Athletic Club Palermo. È arrivata ufficialmente l’omologa del manto erboso, che consente di disputare gare ufficiali all’interno dell’impianto di via Lanza di Scalea.

Il debutto casalingo è in programma domenica 14 settembre, ore 16, contro la Vigor Lamezia. La gara si svolgerà a porte chiuse, in attesa, nelle prossime settimane, di consentire l’accesso a tifosi e appassionati.

La società ha rivolto un ringraziamento all’assessore allo Sport, Alessandro Anello, al sindaco, Roberto Lagalla, all’amministrazione comunale e al presidente della LND Sicilia, Sandro Morgana, “per la disponibilità e l’impegno profuso, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante traguardo per il club e per la città di Palermo”.



