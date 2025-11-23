Athletic Palermo - Gelbison, le formazioni ufficiali ​​

Redazione 23/11/2025 13:48

L’Athletic Palermo torna in campo per affrontare la Gelbison. In distinta manca Lores Varela, mentre sono regolarmente presenti il capocannoniere nerorosa Micoli e il capitano Mazzotta. Confermato anche Crivello tra gli undici titolari.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 14.30)

Athletic Club Palermo: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta (C), 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 77 Faccetti.

A disposizione: 1 Bitznis, 4 Torres, 8 Bongiovanni, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori.



Allenatore: Ferraro.

Gelbison: 1 Sakho, 3 Semeraro, 5 De Feo, 8 Teijo, 9 Ferreira, 11 Liurni, 17 Papaserio, 20 Zugaro, 27 Russo, 28 Delmiglio, 31 Viscomi.

A disposizione: 12 Corriere, 2 Langella, 4 Gorzelewski, 14 Donida, 19 Diabate, 24 Pellino, 30 Rossi, 43 Leo, 98 Da Silva.

Allenatore: Agovino.

