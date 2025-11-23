È un Athletic Palermo da sogno: battuta 3-0 la Gelbison e vetta vicinissima ​​

Vittoria, Gelbison battuta e vetta sempre più vicina. Cosa chiedere di più? L’Athletic Palermo gioca bene, si diverte e fa divertire, sogna e fa sognare. Il 3-0 firmato da Bova, Bongiovanni e da un’autorete nel finale, conferma lo straordinario momento dei nerorosa, ormai tra le squadre più in forma del campionato e capaci di ambire a qualcosa di più di una semplice salvezza. Certo, il torneo è lungo, ma con questo Athletic nulla sembra impossibile.

Ferraro può dirsi soddisfatto: i suoi gestiscono con maturità il doppio vantaggio e, a parte il rigore parato in maniera impeccabile da Greliak al 21’ del primo tempo, concedono davvero poco, soprattutto nella ripresa. Bova sblocca la gara con un tap-in da pochi passi, mentre Bongiovanni firma una perla dalla trequarti che indirizza definitivamente il match. A chiudere la partita ci pensa un’autorete nel finale, che mette il punto esclamativo sulla prestazione dei nerorosa.

Nel prossimo turno la formazione di Ferraro sarà di scena sul campo del Castrumfavara. Prima, però, c’è un’altra tappa fondamentale: il recupero contro la Nissa mercoledì 26 novembre, gara interrotta due domeniche fa per maltempo. Un’occasione importante per confermare il buon stato di forma e, perché no, continuare a sognare. Il tutto in attesa dell’apertura del Velodromo ai tifosi, che potrebbe arrivare il 7 dicembre nella sfida contro la Vibonese.







45′ s.t. – 4 minuti di recupero.

44′ s.t. – AUTORETE DI VISCOMI. Faccetti crea l’azione che porta al gol, infilato sfortunatamente da Viscomi nella propria porta. Tris dell’Athletic.

42′ s.t. – Nei nerorosa fuori Panaro, dentro Mori.

41′ s.t. – Ammoniti Bongiovanni e Liurni dopo un battibecco.

39′ s.t. – Altro cambio nell’Athletic: fuori Maurino, dentro Anzelmo.

37′ s.t. – Zaic prova la conclusione dalla distanza. Blocca facilmente Sakho.

34′ s.t. – Nell’Athletic Palermo fuori Micoli, dentro Martinez.

33′ s.t. – Cambio anche nella Gelbison: fuori De Feo, dentro Gorzelewski.

32′ s.t. – Cambio nell’Athletic: fuori Bonfiglio, dentro Zaic.

29′ s.t. – Sanchez rischia ma elude il pressing di Ferreira con una gran giocata.

24′ s.t. – Gioco fermo: Panaro finisce a terra dopo un contrasto.

20′ s.t. – In queste fasi il possesso palla è a favore della Gelbison, ma l’Athletic resta sempre pericoloso in contropiede ogni volta che riconquista il pallone.

18′ s.t. – Liurni riceve dentro l’area di rigore e tenta la conclusione: respinga la retroguardia dell’Athletic.

15′ s.t. – Altro cambio nella Gelbison: fuori Zugaro, dentro Diabate.

14′ s.t. – Zalazar tenta la conclusione in porta che, però, è piuttosto centrale. Blocca Sakho.

12′ s.t. – Punizione interessante dal vertice destro dell’area di rigore conquistata dall’Athletic.

7′ s.t. – Solo Athletic in questi primi minuti del secondo tempo: Bonfiglio prova la conclusione a botta sicura, ma un difensore ospite respinge. Poco dopo ci prova Mazzotta con un cross insidioso, ma Sakho blocca senza problemi.

6′ s.t. – Micoli riceve da Mazzotta ma, da buonissima posizione, spedisce alto col mancino.

4′ s.t. –Continua il forcing dell’Athletic, che tenta di approfittare di una Gelbison in evidente difficoltà. Micoli pressa ancora Sakho, ma il portiere non si fa sorprendere e allontana la sfera dopo un retropassaggio rischioso di un compagno.

3′ s.t. – GOL DI BONGIOVANNI. Il numero 8, appena entrato, intercetta il rinvio di Sakho e da lontanissimo approfitta della porta sguarnita per siglare il raddoppio nerorosa.

1′ s.t. – Cambio nell’Athletic: fuori l’autore del gol Bova, dentro Bongiovanni.

ORE 15.35 – INIZIA LA RIPRESA.

ORE 15.20 – FINE PRIMO TEMPO.

46′ p.t. – Langella spezza una ripartenza con un intervento in scivolata e si becca il cartellino giallo, il secondo per gli ospiti.

45′ p.t. – Faccetti prova la conclusione col mancino, ma palla che finisce abbondantemente alta sulla traversa di Sakho.

44′ p.t. – Bonfiglio prova a scucchiaiare per Zalazar, ma il pallone risulta troppo lungo.

42′ p.t. – Secondo cambio tra le fila delle Gelbison: fuori Papaserio, dentro Langella.

41′ p.t. – Brutto intervento di Ferreira, che sbraccia su Maurino: il direttore di gara non ha dubbi ed estrae il cartellino giallo.

36′ p.t. – Mazzotta riceve sulla sinistra, punta l’uomo e prova a servire un compagno con un passaggio all’indietro, ma la retroguardia ospite intercetta con attenzione.

33′ p.t. – Altro corner per gli ospiti, il quarto di questa prima frazione.

32′ p.t. –Bova spreca un ottimo contropiede, inciampando sul pallone proprio al momento di calciare.

31′ p.t. – Cambio nella Gelbison: fuori Russo, dentro Rossi.

28′ p.t. –Grande intervento di Greliak, che vola all’incrocio e devia una precisa conclusione di Ferreira.

26′ p.t. – La Gelbison conquista un calcio d’angolo.

25′ p.t. – Sull’onda dell’entusiasmo, l’Athletic prova a spingere alla ricerca del raddoppio, costruendo diverse trame offensive con Zalazar tra i più attivi. La difesa della Gelbison, però, resta concentrata e riesce a contenere le iniziative nerorosa.

21′ p.t. – GRELIAK PARA IL RIGORE. Il portiere intuisce, si tuffa alla sua destra e respinge la sfera. Si rimane sull’1-0.

19′ p.t. – Crivello stende Ferreira in area: sarà calcio di rigore per la Gelbison.

16′ p.t. – Punizione degli ospiti indirizzata sul secondo palo, senza che nessuno riesca a toccarla: il pallone sfila pericolosamente e sibila vicino al montante alla sinistra di Greliak.

15′ p.t. – GOL DI BOVA. Splendida conclusione a giro di Faccetti sul secondo palo, Sakho respinge ma nulla può sul tap-in di Bova, che ribadisce in rete. Athletic Palermo in vantaggio.

12′ p.t. – Bova conquista il primo calcio angolo della partita. Palla battuta sul primo palo ma ben allontanata dalla difesa ospite.

9′ p.t. – Athletic ancora pericolosissimo: prima Faccetti prova la conclusione dal limite dell’area dopo il servizio di Bova, poi Zalazar non riesce nel tap-in. In entrambe le occasioni è bravissimo il portiere Sakho a salvare la Gelbison.

7′ p.t. – Bell’anticipo di Maurino e palla che finisce tra i piedi di Micoli. Il numero 9 prova la conclusione, ma Sakho blocca senza problemi.

5′ p.t. – La Gelbison prova a farsi vedere alle parti di Greliak con alcune trame offensive che, però, non portano alla conclusione.

4′ p.t. – Tanto vento al Velodromo “Paolo Borsellino” che può condizionare la gara.

3′ p.t. – L’Athletic prova a schiacciare gli avversari: Zalazar servito in profondità viene ben chiuso dalla retroguardia ospite.

2′ p.t. – Bonfiglio sguscia sull’out di sinistro e cerca un compagno nel cuore dell’area di rigore. Minaccia ben gestita dalla difesa della Gelbison.

1′ p.t. – Subito pressione alta per gli uomini di Ferraro. Maurino prova la conclusione dalla distanza: palla che termina alta sul fondo.

ORE 14.33 – INIZIA LA PARTITA. Athletic Palermo che, in completo bianco, attacca da sinistra verso destra.

L’Athletic Palermo torna in campo dopo la storica vittoria ottenuta sul terreno della Reggina. I nerorosa di Ferraro affrontano la Gelbison con l’obiettivo di confermare l’eccellente stato di forma e avvicinarsi ancora di più alla vetta. A partire dalle ore 14.30 circa la diretta testuale dell’incontro su Stadionews.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 14.30)

ATHLETIC CLUB PALERMO: 22 Greliak, 5 Sanchez, 6 Crivello, 7 Mazzotta (C), 9 Micoli, 14 Bonfiglio, 18 Maurino, 20 Zalazar, 30 Bova, 31 Panaro, 77 Faccetti.

A disposizione: 1 Bitznis, 4 Torres, 8 Bongiovanni, 10 Concialdi, 17 Matera, 21 Zaic, 28 Anzelmo, 29 Martinez, 43 Mori.

Allenatore: Ferraro.

GELBISON: 1 Sakho, 3 Semeraro, 5 De Feo, 8 Teijo, 9 Ferreira, 11 Liurni, 17 Papaserio, 20 Zugaro, 27 Russo, 28 Delmiglio, 31 Viscomi.

A disposizione: 12 Corriere, 2 Langella, 4 Gorzelewski, 14 Donida, 19 Diabate, 24 Pellino, 30 Rossi, 43 Leo, 98 Da Silva.

Allenatore: Agovino.