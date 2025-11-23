Silvio Baldini a Palermo, l'ex tecnico rosanero in visita a Mondello / FOTO ​​

Silvio Baldini torna a Palermo. Il commissario tecnico della Nazionale U21 ha fatto visita alla città che molto gli ha dato dal punto di vista umano e calcistico: con i rosanero Baldini ha infatti conquistato la clamorosa promozione dalla C alla B con la vittoria dei playoff di Lega Pro nel 2022.

Baldini ha fatto visita alla “Trattoria da Piero” a Mondello ed è stato accolto dal proprietario Pietro Giammanco: “Oggi mi è venuto a trovare nella mia trattoria mio fratello, SILVIO BALDINI un grande uomo, autentico e ricco di valori”.

Baldini è reduce da un doppio impegno con l’Italia U21: gli azzurrini sono secondi nel girone di qualificazione al prossimo Europeo. Gli ultimi risultati hanno visto gli azzurrini vincere contro il Montenegro e perdere contro la Polonia.







La foto

